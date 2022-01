Handelskraft wird 15! Wir feiern (weiter).

Ja, ihr habt richtig gelesen. Wie feiern noch immer oder schon wieder, wie man´s eben nimmt.

Während die einen also noch mit den Folgen der Feiertage kämpfen, startet wir mit vollem Elan ins neue Jahr. Na gut, mit zarten 15 Jahren waren wir auch noch fitter und haben volle Bäuche und lange Nächte wesentlich besser vertragen – und Alkohol haben wir da ja auch noch nicht getrunken. 😉

Aber zurück zum Thema: wir feiern den 15. Geburtstag vom Handelskraft Blog, also wollen wir doch mal schauen, was uns und euch im letzten Jahr bewegt hat.

Handelskraft ist Online-Profi

Während wir alle im Homeoffice eher eingeschränkt waren und unsere Lieblingskolleginnen und -kollegen schmerzlich vermisst haben, zauberte das inzwischen neunte Trendbuch 2021 ein Lächeln auf unsere Gesichter und wurde dem Ruf nach »digitaler Freiheit« gerecht.

Im letzten Jahr gab es 24 Webinare und zwei digitale Konferenzen – Lockdown, Pandemie und Tralala kann uns als Remote-Business Expertinnen und Experten also nichts. Schließlich haben wir hierfür im letzten Jahr einen völlig neuen Leistungsbereich entwickelt und auch ein Whitepaper zum »Remote Business« hat nicht lange auf sich warten lassen.

Kein Wunder also, dass auch die sechste Handelskraft Konferenz ein voller Erfolg war. Was selbstverständlich auch daran lag, dass Moderator Oli mit Franzi Unterstützung bekommen hat. Sie bringt nämlich nicht nur frischen Wind in die Konferenz, sie schafft es sogar, Oli das ein oder andere Mal sprachlos zu machen. Chapeau!

Und wo wir schon beim Thema Unterstützung sind. Neben unserem Blogteam ist auch die dotSource Familie weiter gewachsen. Nachdem wir 2020 den 300. Mitarbeiter begrüßen durften, kam 2021 bereits die 400. Mitarbeiterin zu uns.

Neben der Zahl unserer Kolleginnen und Kollegen, stieg auch die der Publikationen.

19 Success Stories, darunter hessnatur, myAGRAR, TROX und BayWa Südpellets

Eine Übersicht über alle Success Stories findet ihr hier.

So viele Publikationen in einem Jahr gab es noch nie! Daher an dieser Stelle ein Applaus an unser Publikationsteam.

Handelskraft immer & überall

Unser Podcast bekam im letzten Jahr Gesellschaft. Somit gab es neben 16 Digital.Business.Talks, in zehn dotCasts die Inhalte unserer Webinare auf die Ohren. Alle bisherigen Talks findet ihr hier zum Nachschauen und überall wo´s Podcasts gibt (Spotify, SoundCloud & iTunes).

Als Multichannel-Fans, haben wir unsere Community selbstverständlich auch auf diversen sozialen Kanälen mit spannenden Inhalten, Erfolgsgeschichten und Unternehmenseinblicken versorgt. Auf Instagram haben wir die 1.500 Followermarke geknackt und auch auf LinkedIn haben wir Vollgas gegeben und nähern uns mit großen Schritten den 2.000 Followerinnen und Followern.

Handelskraft Themen 2021

Welche Themen waren es denn nun, die uns und 6.983 Abonnenten 2021 beschäftigt haben?

Im Frühjahr haben wir gezeigt, wie die erfolgreiche Migration der Servicearchitektur, die Integration neuer Systemlösungen und die Anbindung an die Cloud gelingen kann.

Ein weiteres Jahr Pandemie hatte zur Folge, dass vor allem hybrider Handel, neue Geschäftsmodelle und New Work Trends für Unternehmen enorm wichtig sind. Maßnahmen zur Conversion-Rate-Optimierung, einer positiven User Experience und Design Trends waren ebenfalls gefragt.

Doch neue Ideen erfordern innovative Köpfe, die die digitale Transformation im Business voranbringen, denn »Digital Business is People Business«. Wie digitale Kompetenzentwicklung innerhalb eures Unternehmens funktionieren kann, habt ihr auch auf Handelskraft erfahren.

Handelskraft feiert Erfolge

Gefeiert wird bei uns natürlich nicht nur zu Beginn des Jahres, sondern auch gerne zwischendurch. Schon zum zweiten Mal wurde dotSource bei den German Stevie® Awards zum Unternehmen des Jahres und unser Trendbuch Handelskraft 2020 »Digitale Intelligenz« zum besten E-Book ausgezeichnet.

Nicht nur wir, auch unsere Kundinnen und Kunden gaben Anlass, zu feiern. ESPRIT wurde schnellster Fashion-Onlineshop, hessnatur knackte seinen Umsatzrekord, die TEAG gewann den Energiewende-Award und BayWa ist Omnichannel-Champion 2021.

298 Artikel wurden 2021 auf Handelskraft veröffentlich und das war eure Top 5:

MDM: Warum ist Master-Data-Management so wichtig für Unternehmen? [5 Lesetipps]

dotSource knackt die 400 Mitarbeiter-Marke!

3D-Haus von PERI bei der Sendung mit der Maus [Netzfund]

Tracking ohne Cookies – Welche Alternativen gibt es in Zukunft für Onlinehändler?

Digitaler Impfpass mit Start-up-Spirit [Netzfund]

Handelskraft Trendbuch und Konferenz 2022

Zum Ende des Jahres warfen wir schonmal einen Blick auf die Themen, die uns 2022 beschäftigen werden. Nachhaltige Geschäftsmodelle, Diversität, Agilität und Datenkultur sind Trends, auf die jedes Unternehmen vorbereitet sein sollte.

Deswegen haben wir auf der #HK2022 am 16. & 17. März Expertinnen und Experten eingeladen, die euch zeigen, wie auch ihr zum digitalen Champion werdet. Meldet euch hier kostenlos an.

Keine Sorge, ihr müsst nicht bis März auf die digitalen Trends 2022 warten, denn schon am 11. Januar wird das neue Trendbuch »Digitale Champions« in eurem E-Mail-Postfach liegen. Denn, wer jetzt kostenfrei vorbestellt, bekommt den Leitfaden für Industrie und Handel schon vor dem offiziellen Release.

Warum sich die Vorbestellung auf jeden Fall lohnt, erfahrt ihr hier!

Es ist also ganz schön viel passiert im letzten Jahr! Wir sind gespannt auf dieses!

Ein riesiges Dankeschön an all unsere Autorinnen und Autoren, Partnerinnen und Partner, Kundinnen und Kunden und vor allem an euch – liebe Leserinnen und Leser!