Happy Birthday Handelskraft! Wir schreiben 14 Jahre Blog-Geschichte

Es ist wieder soweit. Ein neues Jahr voller spannender Artikel, Themen und Jubiläen steht bevor. Denn nicht nur dotSource, sondern auch unser Handelskraft Blog feiert Geburtstag. Den 14., um genau zu sein. Wie das letzte Jahr so gelaufen ist und welche Themen uns beschäftigt haben, lest ihr im Artikel:



Happy Birthday Handelskraft: Wie wars so mit 14?

14 … hm, schwieriges Alter. Teenie-Gehabe, Pickel und vielleicht die ein oder andere erste Schwärmerei …? Na, erinnert ihr euch noch? ^^

Auch unser Blog hat ein paar neue Gesichter mit nach Hause gebracht und siehe da, gleich der erste Schwarm ist geblieben und hat seine Probezeit erfolgreich bestanden: Paul ist seit Mai Teil des Marketing-Teams und neuer Blog-Autor. Sagt euch nichts? Dann schaut doch nochmal in seine Vorstellung oder die montäglichen Lesetipps.

Aber was ist noch so passiert im letzten Jahr? Wieder einmal hat Handelskraft sich als Digital-Business-Blog bewiesen und unzählige Themen beleuchtet, die aktueller nicht sein konnten:

Happy Birthday – Ein Recap der Thirteens

Wir begannen das Jahr mit den Trends für 2020, der Veröffentlichung des achten Trendbuchs und einem dazugehörigen Webinar (auf das, nebenbei bemerkt, noch 26 weitere folgen sollten). Danach feierten wir 14. dotSource-Geburtstag mit der schon häufig erwähnten Journey to Jupiter (2025 – 1000 – 100, ihr erinnert euch).

Natürlich veranstalteten wir im März auch die Handelskraft Konferenz, bei der das Thema Remote Work durch die kommenden Beschränkungen plötzlich mehr als wichtig war. Für uns und euch haben wir aber durchgezogen und die erste Online-Konferenz aufgesetzt. Mit Erfolg! Auch der 300. Mitarbeiter wurde im März begrüßt, was uns der Mission to Mars für 2020 näherbrachte. Success Stories und Whitepaper gab’s auch ne ganze Menge im letzten Jahr. Hier ein kleiner Einblick:

Success Stories:

Whitepaper:

Im Frühjahr haben wir euch auch gezeigt, wie wir mit ihr wisst schon umgehen und euch mit zu uns ins Home-, Family-, Single- oder Whatever-Office genommen. Schaut doch nochmal in unsere Co(rona)-Working-Space Artikel rein.

Ein paar New Work- und PIM-Artikel später bauten wir unsere Kompetenzen mit dem neuen Leistungsbereich Remote Business aus und folgten damit dem Gebot der Stunde, euch zu den aktuellen Remote-Trends upzudaten.

Aber auch KI, Data-driven Business und A/B-Testing waren gefragte Themen. Mit dem neuen Autor Paul kamen im Sommer auch Projekte, wie der Digital.Business.Talk. wieder zurück, diesmal im neuen Gewand des Afterwork Specials. Alle bisherigen Talks findet ihr auch hier zum Nachschauen und überall wo´s Podcasts gibt zum Nachhören (Spotify, SoundCloud & iTunes).

Auch Snapchat, TikTok und Instagram sollten im Themenplan nicht fehlen und so haben wir uns gerade auf letzterer Plattform im vergangenen Jahr ordentlich ausgetobt. Seht selbst 😊

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource GmbH (@dotsource_de)

In Artikeln über unser eigenes Arbeitsmodell haben wir euch im Herbst mit internen Einblicken versorgt. Einer unserer geschäftsführenden Christians hat euch via dotSource Bauplan-Videos in unsere Strukturen mitgenommen und erklärt, was Agilität und flache Hierarchien wirklich bedeuten.

Im November ging es auch wieder in die zweite Runde der B2B Digital Masters Convention mit geballter Blog-Power von Warenausgang.com und Handelskraft. Auch hier ein echter Online MVP mit großem Erfolg. So ließen wir den Winter entspannt mit weiteren Talks und Webinaren ausklingen und stellten euch ein paar unserer Experten im Tech-telmechtel vor. Den sexiest Job 2020? Gibt´s bei uns auch: Tech-Talk mit einem Data Scientist: BI im Tech-telmechtel [Interview]

Happy Birthday Handelskraft – Das waren eure beliebtesten Artikel

Happy Birthday Handelskraft! Zahlen und Fakten der letzten Jahre

Insgesamt neun Autoren schrieben bereits für den Handelskraft-Blog.

Der Handelskraft-Blog hat sich bereits zweimal einem kompletten Redesign unterzogen – 2012 und 2018. Wer erinnert sich noch an das Ursprungs-Design von 2007? 😋

4.405 Artikel wurden in den letzten 14 Jahren veröffentlicht. 😱

Stand heute hat unser Blog 6.786 Abonnenten.

Handelskraft ist mehr als nur ein Blog: Ganze sieben Konferenzen fanden bereits unter der Fahne von Handelskraft statt, darunter fünf Handelskraft Konferenzen und zwei Ausgaben der B2B Digital Masters Convention.

Und damit soll es in diesem Jahr auch weitergehen. Die #HK2021 steht in den Startlöchern und feiert unter dem Motto »Digitale Freiheit« am 03. und 04. März ihr sechstes Jubiläum. Meldet euch hier kostenfrei an. Und schaut ins neue Trendbuch, das ab dem 14. Januar in eurem Email-Postfach landet. Hier geht´s zur Vorbestellung.

Wow, was ein wildes Jahr. Danke an all unsere kreativen AutorInnen, Partner, Kunden und an euch!

Happy New Year!