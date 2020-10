Home sweet Home Cam: Nach dem Wachhund ist vor Amazon Ring [Netzfund]

Na, warst du auch schon mal unterwegs und hast dich gefragt, ob du zuhause das Fenster zu oder das Licht aus gemacht hast? Amazon, bzw. die Tochterfirma Ring, hat mitgedacht und völlig unerwartet eine fliegende Sicherheitskamera in Form einer Mini-Drohne vorgestellt. Damit gehören diese Fragen ab 2021 wohl der Vergangenheit an, denn dann kommt diese Problemlösung auf den Markt.

Home sweet Amazon Ring Cam: Meinst du etwa den Würfel da?

Wenn sie sich in ihrer Ladestation befindet, sieht die Mini-Drohne tatsächlich wie ein unauffälliger Würfel aus. Auf Wunsch kann die Always Home Cam von überall aus über die App gestartet werden und selbstständig zu voreingestellten Orten – wie beispielsweise zum Herd oder zur Balkontür – fliegen. Dabei streamt die Kamera die Aufnahmen live auf das eigene Handy. Wenn dann auch noch das »Highspeed« Internet in Deutschland mitspielt, kann man beruhigt unterwegs bleiben.

Mit diesen vordefinierten Orten wird verhindert, dass die Drohne in private Räume wie z.B. das Badezimmer fliegt. Darüber hinaus besitzt sie auch nicht die Möglichkeit der manuellen Steuerung und schaltet sich in ihrer Station ab. So werden dort auch keine Aufnahmen mehr gemacht. Im Flugbetrieb soll die Drohne zudem unüberhörbar sein.

Home Cam: Der fliegende Wachhund?

Gekoppelt mit dem hauseigenen Ring-Sicherheitssystem kann die Always Home Cam auch auf unerwartete Geräusche oder Bewegungen reagieren. Sie startet ihren filmenden Flug, entlang einer festgelegten Route. Die Aufnahmen teilt sie natürlich direkt über die App aufs Handy, fehlt eigentlich nur noch, dass sie etwaige Einbrecher angreift. 😉

Auch beim Kauf einer neuen, tieferhängenden Lampe, muss man keine Angst haben, dass die Mini-Drohne womöglich abstürzt. Sie ist nicht dumm und kann intelligenterweise nach dem Titel »U Can’t Touch This«, auf unbekannte Gegenstände auf ihrem Weg reagieren.

Und? Wäre die Always Home Cam auch was für eure eigenen vier Wände? 😊