»How to Make Your Digital Experience Your Superpower« [Partnerwebinar]

D2C – Direct to Consumer – lautet das Buzzword der Stunde. Doch welches Potential steckt hinter der Direktvermarktung eigener Produkte und Dienstleistungen? Welche Herausforderungen erwarten Unternehmen? Wie lässt sich D2C technisch erfolgreich umsetzen?

Unser Partner Coveo hat commercetools und uns eingeladen, diesen Fragen in einem lockeren Fireside Chat auf den Grund zu gehen. 45 Minuten Technik- und Business-Insights to go aus erster Hand. Meldet euch gleich hier kostenfrei zum Webinar an.



How to build your experience when not one size fits all?

Wie entwickelt man eine individuelle D2C-Lösung? Jedes Unternehmen hat andere Ansprüche und Prioritäten, die bei einer solchen Transformation berücksichtigt werden müssen. Die eine Lösung gibt es deshalb leider nicht. Statt ein völlig neues System individuell aufzubauen bietet es sich an flexible Teilsysteme zu nutzen und zum Beispiel über APIs zusammenzuführen.

Außerdem gilt es zu klären:

Wie etablieren Unternehmen neue D2C-Prozesse und Kanäle?

Welchen Kundenmehrwert bietet Direktvermarktung im Wettbewerb?

Welche Nutzererfahrung erwarten meine Kunden? Stichwort: Experience

Wie können aus Feedback und Daten neue Businesspotentiale erkannt und genutzt werden?

How to build your Action Plan: Alles eine Frage der Umsetzung

Coveo ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), welches euch als cloudbasierte Plattform sowohl die E-Commerce-Suche als auch automatisierte Empfehlungen durch modernste Lernfunktionen zu einem Prozess, der maßstabsgetreue Personalisierung ermöglicht. Das System biete eine höchst individuelle Experience für den Nutzer.

Commercetools dient mit einem flexiblen API-First-Konzept als geeignete Grundlage für eine moderne Microservices-Architektur. Für euch und eure Prozesse bedeutet das höchste Unabhängigkeit bei der Auswahl und Integration diverser Frontend-Systeme. Das ermöglicht eine flexible Anbindung bestehender Unternehmens-Technologien und -Prozesse.

Beide Technologien und eine Digitalagentur, die agnostisch zur Auswahl berät und als Multi-Domain-Digitalpartner agiert, finden sich nun in einem Webinar wieder. Erfahrt von den D2C-Experten, welchen Weg sie mit ihren Technologien gehen, um ihren Kunden und deren Endkunden eine möglichst direkte Vermarktung und Kommunikation zu bieten.

How to Digital Transformation

Mit dabei sind Sami Helin von Coveo, Hauke Rahm von commercetools und Oliver Kling von dotSource. Sie vereinen langjähriges Wissen und Branchen Know-how im Fireside Chat und geben euch Handlungsempfehlungen für euren Weg zur erfolgreichen individuellen D2C-Lösung mit auf den Weg.

Seid dabei, bringt eure Fragen mit, erfahrt, worauf es bei Direct to Consumer-Kommunikation ankommt und lernt, wie ihr diese für euer Business umsetzt.

Das Chat-Trio berichtet euch außerdem: