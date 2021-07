Integration von Softwarelösungen – Anbieter und Systeme im Vergleich [Neues Whitepaper]

Viele Wörter, die wir benutzen, um digitale Innovationen zu beschreiben, sind in Wahrheit Jahrtausende alt. Integrationsplattformen etwa sind ein aktueller Tech-Trend, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Integratio aber ist ein lateinischer Begriff. Er bedeutet so viel wie Zusammenschluss oder Vereinigung.

Im informationstechnologischen Sinne beschreibt Integration die Art und Weise, wie verschiedenste Systeme so miteinander verbunden werden können, dass ein reibungsloser Datenaustausch möglich ist. Systeme gibt es in allen Unternehmen – das bedeutet: es gibt derer nicht nur enorm viele, sondern sie sind über die Jahrzehnte auch heterogen gewachsen, denn die Digitalisierung selbst ist kein Trend mehr, sondern allgegenwärtig.

Wie aber geht moderne Integration?

Welche Strategien, Anbieter und Lösungen gibt es?

Was kommt für wen infrage?

Antworten liefert das neue Whitepaper »Integrationslösungen – Systeme und Anbieter im Vergleich«.

Integration: Von iPaaS vs. API-Management zu iPaas plus API-Management

In unserem neuen Whitepaper »Integrationslösugen – Systeme und Anbieter im Vergleich« gehen wir detailliert auf das komplexe Thema ein und sorgen für Durchblick im Integrations-Dschungel. Zunächst klären wir die Frage, was Integration umfasst und wofür man eine moderne Integrations-Plattform benötigt – denn diese Plattformen sind immer gefragter auf dem Markt.

Dann gehen wir auf die Unterschiede zwischen iPaas (Integration-Platform-as-a-Service) und API-Management als Zugänge für effektive Schnittstellengestaltung ein und beleuchten, dass dies keine Frage des entweder-oder ist, sondern ein Fall von sowohl-als-auch.

Außerdem bringen wir euch näher, weshalb Integration der Schlüssel zu einem exzellenten Nutzererlebnis ist, denn das Zusammenwirken verschiedener Softwarelösungen ist zum Differenzierungsmerkmal des Unternehmenserfolges geworden: Schnittstellen in Eigenregie zu entwickeln und zu verwalten, kostet viel Zeit und Geld und daher boomen externe Integrationslösungen, die den systemübergreifenden Datenaustausch beschleunigen und schon nach kurzer Zeit einen hohen Return on invest (ROI) versprechen.

Integration ist eine Investition in die Zukunft: Datenaustausch ist der Schlüssel zum Erfolg im Digital Business

Doch welche Lösung eignet sich für wen? In unserem neuesten Whitepaper portraitieren und evaluieren wir eine Vielzahl von Anbietern – darunter SAP, MuleSoft, Magic, Boomi, SnapLogic und WSO2 – und wir erklären auch, was die großen Clouds – Amazon, Microsoft Azure und Google – in diesem Bereich zu bieten haben.

Integration von Softwarelösungen – Whitepaper jetzt kostenfrei herunterladen

Neben ausführlicher Transparenz der Kriterien, was die untersuchten Features und Faktoren wie Support, Skalierbarkeit und Kostenaufstellung anbetrifft, erwartet euch ein neuartiges Evaluation-Framework.

Neugierig geworden? Das brandneue Whitepaper zum absoluten Trend-Thema Integrationslösungen steht hier exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage zum kostenfreien Download zur Verfügung.