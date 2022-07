Integrationsplattformen als Schlüssel für zukunftsfähiges E-Business [dotCast]

Vernetzung ist der Topos des beginnenden dritten Jahrtausends: Mehr und globaler als jemals zuvor vernetzen wir Menschen uns, um weiterzukommen. Pflegen echte Freundschaften, erhalten aber auch digitale Verbindungen aufrecht, um beruflich weiterzukommen – etwa über dafür prädestinierte soziale Netzwerke wie LinkedIn.

Doch in diesem Jahrtausend der Vernetzung boomt nicht nur die Kommunikation unter Menschen, sondern auch in der Informatik spielt das Thema Integration eine große Rolle. Wie gelingt es, eine heterogene Systemlandschaft zu harmonisieren? Dieser – zugegebenermaßen ziemlich großen Frage – gehen wir in der aktuellen Folge des dotCasts mit einem echten Integrations-Experten als Gast nach.



Integration – Wie bringt man Systeme miteinander zum Sprechen?

In einer Zeit, in der die Systemlandschaft von Unternehmen immer facettenreicher wird und vor allem die Datenmengen, die es effizient und intelligent zu managen gilt, immer größer werden, ist Integration von zentraler Bedeutung.

Das heißt, für CDOs ist nicht nur entscheidend, wie gut das einzelne CRM-System oder wie benutzerfreundlich das CMS ist, sondern es muss auch folgenden Fragen nachgegangen werden:

Wie schafft man es, Tools in einer Systemlandschaft effizient miteinander zum Sprechen zu bringen?

Wie kann der reibungslose, rasend schnelle Datenaustausch zwischen CRM-System- und CMS, E-Commerce und ERP gelingen?

Welche Schlüsselrolle spielen dabei Integrationsplattformen als Technologien?

Diese Themen werden im dotCast diskutiert – zusammen mit Oliver Schimratzki als Gast, der bei dotSource als Techlead für Integrationsplattformen arbeitet und die Funktionsweisen des Schnittstellenmanagement und sowohl die Stärken als auch Potentiale des Ipaas-Ansatzes erklärt.

Integration heute und in Zukunft – wer integriert, triumphiert

Integration ist bereits seit den 1980er Jahren ein brennendes Thema. Aus dem Digital Business wird es aber auch in Zukunft nicht wegzudenken sein – im Gegenteil, wie Oliver Schimratzki im Podcast betont:

» Denn, wenn Unternehmen sich zukunftsfähig aufstellen wollen, dann müssen sie ihre Systeme perfekt miteinander verzahnen, sonst liegt Potential brach. «

Integration: Mehr Insights im Whitepaper – Jetzt kostenfrei herunterladen!

Der Podcast bietet einen praxisnahen Einstieg in das komplexe Thema Integration. Noch mehr Details und eine profunde Analyse der auf dem Markt bestehenden Integrationsplattformen und eine Einführung in die verschiedenen Ansätze des Schnittstellenmanagements gibt es im Whitepaper »Integrationslösungen – Anbieter und Systeme im Vergleich«.

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet ein Exemplar kostenfrei in eurem Postfach. Hier könnt ihr es euch ebenso kostenfrei herunterladen.