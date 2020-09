International Business Awards: dotSource ist »Company of the Year«! [In eigener Sache]

Wir sind Unternehmen des Jahres! Whoop Whoop! Die Jury der International Business Awards hat dotSource in der Kategorie »Internet/New Media« zum Sieger gekührt. Wir sind mächtig stolz, dass wir einen der größten und renommiertesten Wirtschaftspreise weltweit nach Jena holen konnten. Auch und erst recht in turbulenten Zeiten wie diesen. Danke an Stevie Awards für diese Auszeichnung und danke, liebe dotSource-Familie, für enorm gute Arbeit, Zusammenhalt und Engagement, egal unter welchen Bedingungen.

International Business & Teamspirit, no matter what

Digital Success right from the Start. Wir stehen zu unserem Wort, no matter what. Während des Lockdowns haben wir bewiesen, dass Kommunikation und Zusammenarbeit ebenso wie der Erfolg digitaler Projekte keine Frage des Ortes sind. In den letzten Wochen haben wir uns Stück für Stück in ein neues Normal zurückgearbeitet: in einen hybriden Büroalltag, unter entsprechenden Maßnahmen und Hygienekonzepten.

Und auch nach den Ereignissen letzter Woche bleiben wir dabei: Es muss weitergehen, für uns, für unsere Partner und für unsere Kunden. Dass ein Großteil unseres Teams in Jena nun zurück in Home- und Family-Office ist, wird an unserem Anspruch und der Qualität unserer Arbeit nichts ändern. Wir sind für unsere große, internationale Großfamilie da, ebenso wie für unsere Kunden.

Und das machen wir gut. Sieht auch die Jury der International Business Awards so und hat uns für unsere Leistungen, unseren Webauftritt und ja, auch für unseren Spirit ausgezeichnet.

International Business Awards: Das sagt die Jury

» dotSource hat großartige Arbeit geleistet und seine Kunden mit digitalen Innovationen abgeholt. Die vorgestellten Projekte waren hervorragend und auch die strategische Planung war gut durchdacht. «

» Die eingereichte Anmeldung legt die Errungenschaften des Unternehmens präzise dar und die geleistete Arbeit kann sich sehen lassen. Es war zudem ein weiterer Pluspunkt, dass eines der eingereichten Projekte auch einige Eckdaten zu den Ergebnissen enthielt. Gut gemacht! «

» Die dynamische Website gewährt tiefe Einblicke in das Unternehmen und das Ganze fühlt sich nicht nach einem 0815-Design an. Äußerst ansprechend! «

» dotSource ist ein beeindruckendes Unternehmen. Es ist innovativ, agil, erfolgreich und die Webseite zelebriert die zukunftsorientierte Denkweise der Agentur. Als modernes Technologieunternehmen, das digitale Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, hat dotSource bewiesen, dass es einer der Marktführer in diesem Bereich ist. «

» dotSource sollte stolz auf seine Leistungen sein! «

Sind wir 😉 1000 Dank

International Business Awards: Über den Preis

Die International Business Awards gehören zu den begehrtesten Auszeichnungen der Welt. Die Stevie Awards, Inc. mit Sitz in den USA ist das einzige weltweite Auszeichnungsprogramm, das Leistungen am Arbeitsplatz unter jedem Blickwinkel berücksichtigt.

Neben den International Business Awards zählen noch sechs andere Wettbewerbe zum Portfolio der Stevie Awards. Der International Business Awards kürt die besten Unternehmen weltweit in folgenden Hauptkategorien:

2019 wurden die International Stevie Awards bei einem Gala-Bankett in Wien, Österreich, an Unternehmen und Personen aus mehr als 50 Ländern überreicht. In diesem Jahr wird die Award-Verleihung am 01. Dezember virtuell stattfinden. Wir sind gespannt und freuen uns auf einen tollen Abend mit internationalem Publikum, spannende Insights und Gespräche. Und klar: Wir freuen uns auf unseren Award.

International erfolgreich im B2B

Apropos Awards: Auch wir küren dieses Jahr die Unternehmen des Jahres. Und zwar B2B-only.

Auf der B2B Digital Masters Convention holen wir nicht nur die Leute aus der Praxis auf die Bühne, sondern ehren sie mit den B2B Digital Masters Awards auch in den Kategorien: Plattform, Innovation, Change-Management, Prototyp, Nutzererfahrung

Seid am 10. und 11. November dabei und sichert euch mit dem Code B2BDMC20_linkedin25_friends 25 Prozent Rabatt auf den Fulltime-Pass.