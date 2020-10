It started with a PIM – Multistream-Projekte für ganzheitlichen Erfolg im digitalen Zeitalter

Herausragende Commerce-Erlebnisse sind vor allem eines: ganzheitliche Nutzererfahrungen. Multi-Stream für Multidimensionaliät ist also gefragt. Doch wie sieht so ein Multi-Stream-Ansatz aus? Welche Aufgaben ergeben sich daraus und welche Vorteile? Die Antworten gibt Sabrina Ley, PIM MDM Consultant und Projektmanagerin bei dotSource auf der Stibo Connect 2020.



It started with a PIM

Die Einführung einer digitalen Lösung allein führt noch nicht zum Erfolg eines Unternehmens im digitalen Zeitalter. Was Unternehmen brauchen, um das Potenzial von innovativen Technologien auch wirklich nutzen zu können, ist der Blick über den Tellerrand, eine entsprechende Unternehmenskultur und Mitarbeiter, die bereit sind, neue Wege zu gehen zu lernen und sich beständig weiterzuentwickeln.

Diese Erfahrung machen wir nahezu täglich. Sei es in unserem Agenturalltag oder mit unseren Kunden. Einer davon ist die Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM). Um die notwendigen Voraussetzungen für neue Geschäftsmodelle zu schaffen, entwickelten wir gemeinsam mit HDM eine Roadmap.

Die technischen Rahmenbedingungen für ein Projektvorhaben dieser Größenordnung steckte das Projektteam mit Hilfe der StiboSystems-Lösung »STEP«. Neben der Integration von DAISY – wie HDM sein PIM-System nennt – entwickelte und kreierte dotSource, unter anderem, automatisierte Regeln, Workflows, Strukturen, sowie Ex- und Importe. So legte das DAISY-Team die stabile Basis aller zukünftigen E-Commerce-Aktivitäten für 36 Onlineshops in 22 Sprachen, die die Heidelberger Digital Unit betreibt und weiterentwickelt.

It started with a PIM at Stibo Connect 2020

In ihrer Session auf der Stibo Connect: »Going Beyond Your Limits – Implementing a PIM System as Part of a Multi-Stream Project« wird Sabrina auf Ziele, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung eines Unternehmens eingehen. Dabei wird sie das Konstrukt Multi-Stream-Projekt als eine Lösung für Digitalisierungsprojekte vorstellen und auf dessen Vorteile eingehen.

It started with a PIM: Big Picture statt Tellerrand

