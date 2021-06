K5 Future Retail Conference 2021 [Save the date]

Vom 22. Juni bis 01. Juli gibt es eine weitere Staffel von K5 TV. Ja, richtig gelesen, die K5 gibt es in diesem Jahr als digitale Serie. Also schaltet rein, erlebt spannende Interviews und Einblicke von den Experten aus dem digitalen Handel. Mit dabei sind unter anderem Amazon, Douglas und AboutYou.

Bereits im letzten Jahr fand die K5 im digitalen Format statt. In diesem Jahr knüpft das Team dort wieder an und präsentiert das K5 TV-Format. Abgebildet wird die nächste Staffel auf der Streaming Plattform K5 KLUB. Dort meldet ihr euch einfach kostenfrei an und habt die Möglichkeit den Livestream zu verfolgen. Moderiert wird das Ganze von den Gesichtern der K5: Verena Schlüpmann und Sven Rittau.

K5: Future Retail ist Programm

In den zwei Wochen gibt es ab dem 22. Juni von dienstags bis donnerstags ein volles TV-Programm im Livestream: Mit dabei sind spannende Gäste aus verschiedensten Branchen, wie Food, stationärer Handel und Fashion-Retail.

Auch wir sind mit einem Vortrag dabei. Am 23. Juni präsentieren die PIM- und MDM-Consultants Dominique Wolle und Stefan Kellner in ihrer Session, warum Master-Data-Management bei der Digitalisierung von Unternehmen unerlässlich ist.

Ab dem 22. Juni finden außerdem Masterclasses statt. Verschiedene Dienstleister aus dem E-Commerce stellen hier ihre Software und Tools vor. Tipps für eure Digitalisierungsprojekte gibt es obendrauf.

An Roundtables könnt ihr euch mit Branchenexperten austauschen und inspirierende Impulsvorträge verfolgen. Mehr zu den Themen-Roundtables findet ihr im Programm.

Für alle, die es noch etwas spontaner und knackiger mögen, gibt es in diesem Jahr die Business BlindDates. Hier werdet ihr für 15 Minuten mit anderen Personen aus der Branche vernetzt, ohne zu wissen, wer euch erwartet.

K5 Future Retail: Jetzt Ticket sichern

Kostenfreie Tickets bekommt ihr mit der FREE LIVE Variante. Für den unlimitierten Zugang zu den Aufzeichnungen bietet sich die Option LIVE & ON DEMNAD an. Treue Fans werden mit einem MEMBERSHIP PRO Ticket für zwölf Monate versorgt. Weitere Infos findet ihr hier.