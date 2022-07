K5 Future Retail Conference: Digitale Champions haben kompetente Coaches [Save the Date]

Erfolge erreicht man nicht allein. Egal ob privat, beruflich oder sportlich. Wir brauchen Menschen mit Erfahrung, die uns unterstützen, herausfordern und das Beste aus uns herausholen. Sowie die digitalen Coaches von dotSource, die visionäre Unternehmen zu digitalen Champions machen.

Am 29. und 30. Juni erwarten euch eben diese Coaches nach zweijähriger Pause auf der K5 Future Retail Conference. Und sie kommen nicht allein! Auf der dotSource Stage führt euch unser unser Moderationsduo Franzi und Johannes durch zwei spannende Tage mit inspirierenden Sessions und zahlreichen Learnings aus Digitalprojekten erfolgreicher Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem unsere Kunden Angst + Pfister und hessnatur.

K5 Future Retail Conference: Komplexität meistern für eine Customer Experience, die begeistert

Egal ob im B2B oder B2C – Endkundinnen und –kunden erwarten von Unternehmen eine ansprechende, angenehme und vor allem nahtlose Customer Experience. Dabei sind die technischen, strukturellen und produktspezifischen Voraussetzungen in jedem Unternehmen verschieden.

Deswegen ist es umso wichtiger, Digitalprojekte auf die jeweiligen Anforderungen des Unternehmens anzupassen, um individuelle Ziele zu erreichen. Konkrete Unternehmensanalysen, zeitlich abgestimmte Projektabläufe und passende Systempartner verbessern die Customer Experience der Endkundinnen und -kunden und sichern auch langfristig den Erfolg von Unternehmen.

Content-Commerce im B2B neu denken: Angst + Pfister

Insbesondere im B2B benötigt es oftmals zusätzliche Informationen und spezifische Erklärungen, um die Komplexität des Produktportfolios verständlich abzubilden. Im Fall von Angst + Pfister, Hersteller für Hightech-Komponenten, sind die Bestellungen im Onlineshop außerdem in der Regel höchst individuell.

Um Kundinnen und Kunden den Einkaufsprozess trotzdem so einfach wie möglich zu gestalten und um sich zukunftsfähig aufzustellen, entschied sich Angst + Pfister für eine Modernisierung des bestehenden Onlineshops. Gemeinsam mit dotSource setzt das Schweizer Industrieunternehmen eine Kombination aus einem E-Commerce-System von Adobe Commerce und einem CMS von Magnolia um.

Am 29.06. um 14.30 Uhr geben euch Stefan Renz, Adobe-Experte bei dotSource und Sebastian Stang von Magnolia auf der dotSource Stage in Halle 2 Einblicke in das Projekt und erklären, wie man Content und Commerce erfolgreich verknüpft.

Mit zukunftsfähigem Onlineshop Wachstum generieren: hessnatur

Die Migration eines Onlineshops erfordert eine komplexe, individuelle Planung und die enge Zusammenarbeit mit Projektpartnern. Mit agilen Projektmangement-Methoden gelang es dem Fair Fashion Label gemeinsam mit dotSource

seinen Onlineshop zukunftsfähiger aufzustellen,

die Updatefähigkeit zu verbessern,

Sicherheitslücken zu schließen

Das Projekt war ein voller Erfolg, denn im Jahr 2021 konnte hessnatur ein Umsatzwachstum von 45 Prozent verzeichnen. Welchen Herausforderungen sich das Team dabei stellen musste und welche Learnings während des Projektes entstanden sind, erzählt euch Kathrin Schneider, Director E-Commerce gemeinsam mit Christian Onnasch von dotSource am 30.06 11 Uhr in Halle 2.

K5 Future Retail Conference: Jetzt Termin mit unseren Digital Coaches vereinbaren!

Sichert euch jetzt euren Termin mit einem der dotSource Coaches vor Ort und stellt eure Fragen zu digitalen Plattformen, konkreten Anbietern oder euren geplanten Digitalprojekten! In Halle 2 am Stand 160 könnt ihr bei Kaffee und Süßem Netzwerken und euch Inspirationen für euer Digital Business holen. Wir freuen uns auf euch!