Im E-Commerce gibt es selten ein »Zu-wenig« an verfügbaren Zahlen und Daten. Die Frage ist eher: Wie behält man den Überblick und welche Informationen sind wirklich relevant, um den Erfolg eines Projekts oder die Leistung eines Systems richtig zu beurteilen? Wie euch Key Performance Indicators (KPIs) dabei helfen, eure Prozesse zielführend zu optimieren und wie ihr die passende KPI-Strategie für euer Unternehmen findet, erfahrt ihr im aktualisierten Whitepaper »KPIs im Digital Business – Erfolgsmessung für den modernen E-Commerce«.

KPIs im Digital Business: Erfolge messen mit Kennzahlen

Ob Produktdaten, Marketingkampagnen oder die Kundenservice-Qualität: Nahezu jeder Unternehmensprozess wird heute digital abgebildet und ausgewertet. Kennzahlen kommen so Schritt für Schritt in allen Bereichen des Digital Business zum Einsatz, damit Prozesse und Maßnahmen datenbasiert kontrolliert, angepasst und optimiert werden können.

Welche Werte dabei genau betrachtet werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Denn jedes Projekt, jedes Unternehmen ist anders, bringt andere Herausforderungen mit und führt zu unterschiedlichen Prioritäten. Darum sind auch jeweils andere KPIs wichtig – je nach strategischer Zielsetzung. Das gilt sogar innerhalb einer Branche und unter direkten Konkurrenten: Für den Shopmanager von Unternehmen A ist eine Newsletter-Klickrate von fünf Prozent ein Desaster, für den in Unternehmen B schon ein Erfolg.

Oder anders gesagt: Eure KPI-Strategie ist immer so individuell wie euer Unternehmen. Patentrezepte gibt es hierbei also nicht.

KPIs im Digital Business: Das Wörtchen »Key« ist… Key

Bei aller Individualität der richtigen KPIs lässt sich aber trotzdem über Unternehmen und Branchen ein Grundsatz festhalten: Der Wortbestandteil »Key« ist darauf gerichtet, dass es sich um eine begrenzte Anzahl von Schlüssel-Indikatoren handelt.

In diesem Fall gilt also die Devise »weniger ist mehr« – die kluge Auswahl der KPIs ist wichtiger als die schiere Menge der analysierten Größen.

Welche Leistungskennzahlen wirklich »Key« für euren Unternehmenserfolg sind, erarbeitet ihr am besten in einem strukturierten Prozess, den wir euch im Whitepaper übersichtlich vorstellen. Dabei solltet ihr euch unter anderem folgende Fragen stellen:

Welche Erkenntnisse sollen im Rahmen der KPI-Strategie generiert werden?

Aus welchen Quellen speisen sich die benötigten Daten?

Wie kann ein Auswertungsprozess effizient gestaltet und etabliert werden?

Wer im Unternehmen erhält wann welche Informationen zur KPI-Entwicklung?

Und nicht zuletzt: Welche To-Dos ergeben sich daraus für die nahe, welche für die fernere Zukunft?

Wie so vieles im wechselhaften E-Commerce-Alltag sind natürlich auch eure KPIs nicht in Stein gemeißelt -und so beginnt auch der iterative KPI-Prozess immer wieder neu. Ein wirklicher Key Performance Indicator muss dabei auch immer wieder der Frage standhalten, warum eigentlich genau diese Kenngröße als einer von wenigen »Schüssel«-Indikatoren herangezogen werden soll.

KPIs im E-Commerce – und darüber hinaus

Erfolgskennzahlen für E-Commerce beschränken sich in Zeiten der nahtloser Customer Journey längst nicht mehr allein auf den Onlineshop: Da im modernen Digital Business permanent verschiedene Tools und Systeme zusammenspielen – von der E-Commerce-Software über CRM bis PIM – lohnt sich der Blick über den Tellerrand auch bei der Betrachtung von KPIs.

Unsere Expertinnen und Experten zeigen dabei: User-Experience-Design, agile Methoden, Produktdatenmanagement und vieles mehr zahlen auch immer auf Erfolg im E-Commerce ein! Im Whitepaper geben sie Tipps, wie ihr Planung und Entscheidungen bereichsübergreifend vereinfachen und beschleunigen könnt.

KPIs im Digital Business: Aktualisiertes Whitepaper kostenfrei herunterladen!

Das aktualisierte Whitepaper »KPIs im Digital Business – Erfolgsmessung für den modernen E-Commerce« zeigt euch, welche Etappen der Weg zu einer passenden KPI-Strategie beinhaltet und welche Kennzahlen euch dabei helfen, den Fortschritt eurer Zielsetzungen messbar zu machen. Außerdem erfahrt ihr im Whitepaper unter anderem

• welche wichtigen KPIs im E-Commerce ihr kennen müsst,

• wodurch sich Kennzahlen von KPIs unterscheiden,

• was Data-driven Business zu eurem Unternehmenserfolg beitragen kann

