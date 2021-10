Marketing Intelligence – Zur kanalübergreifenden Analyse mit Datorama [Webinar]

Multichannel schön und gut aber der Vergleich von Marketingdaten aus verschiedensten Kanälen und Kampagnen stellt jeden Marketer immer wieder vor eine Herausforderung. Datorama heißt die Lösung für dieses Problem und die Data-Science- und Marketing-Automation-Expertinnen Samia Haddouchi und Regina Miller erklären euch, was es mit dem Tool von Salesforce auf sich hat.

Marketing Intelligence: Single Source of Data Truth

In Datorama können alle eure Marketingdaten aus Webplattformen, CRM, Social Media usw. zusammengeführt und gegenübergestellt werden. Hierfür bietet das Tool eine umfangreiche Bibliothek von Marketing-APIs und AI-gestützten Connectoren.

Auch Daten zum Wetter und Umfragewerte können automatisch interpretiert und in die Analyse einbezogen werden. Zur Veranschaulichung aller Daten stellt Datorama verschiede Dashboards bereit, die mittels künstlicher Intelligenz unter anderem die Auswirkungen der Daten auf die Unternehmens KPIs analysieren.

Das macht es euch nicht nur möglich, eure Kampagnen zukünftig noch zielgerichteter und somit effizienter auszuspielen, es erspart außerdem enorm viel Zeit beim Reporting.

Marketing Intelligence: Seid dabei!

Am 04. November um 10 Uhr erklären die beiden im Webinar »Marketing Intelligence – Zur kanalübergreifenden Analyse mit Datorama«, wie das Tool von Salesforce alle eure Marketingdaten in einem System verknüpft, was es von anderen BI-Tools unterscheidet und wie ihr es für eure Marketing-Kampagnen bestmöglich nutzen könnt.

Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr die Analyse eurer Marketingdaten auf das nächste Level heben und euer Budget zielgerichtet einsetzen wollt, meldet euch jetzt kostenfrei an.