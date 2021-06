»MDM braucht jeder! – Warum Master-Data-Management bei der Digitalisierung von Unternehmen unerlässlich ist« [Webinar]

»Daten sind das neue Öl«, hieß es einmal. Der Vergleich hinkt nur leider, denn nicht immer läuft es glatt oder rund mit den gewonnenen Informationen. Analogien sind jedoch erkennbar: Auch Öl sollte nach einigen Durchläufen, zum Beispiel im Motor eines Fahrzeugs, gewechselt oder zumindest gereinigt werden. Ähnlich verhält es sich bei Daten, die sich in Unternehmen anhäufen. Auch hier gibt es Unreinheiten. Doch wie gestaltet ihr den »Ölwechsel« – also die aufwendige Arbeit, die Daten zu bereinigen und zu verknüpfen – so mühelos wie möglich?



MDM braucht jeder – Aber warum?

Ein Master-Data-Management (MDM) ist die Lösung. Eure Unternehmensdaten werden mithilfe eines solchen Systems zentralisiert, sodass sie gebündelt an einem Ort, der Single Source of Trouth aufbewahrt werden. Von dort aus verbindet ihr eure gewünschten Ausgabequellen und greift direkt auf die aufbereiteten Informationen zu.

Ein MDM verbindet eure Datenmengen zu einem großen Ganzen. Somit entfällt die Aufbereitung und Pflege in verschiedenen Systemen. Zudem eröffnen sich neue Möglichkeiten für euch, die zusammengeführten Informationen zu analysieren. Ziel ist es, euch einen Rundum-Blick auf die Unternehmensdaten zu bekommen.

