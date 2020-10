»Microservices: Live-Coding statt Buzzword-Bingo – So implementiert ihr eine Schnittstelle für Produktempfehlungen« [Webinar]

Tech-Fans und Entwickler aufgepasst! Webinare können wir. Coden können wir. Zeit, beides zusammenzubringen und euch ein neues Format vorzustellen. Keine Buzzwords, kein Bullshit, nur Code und Tech-Insights satt. Klingt gut? Dann seid dabei! Worum es geht, erfahrt ihr hier.



Mit dabei ist Mirco Gatz, Tech-Lead bei dotSource, der insbesondere im Bereich Commerce und dort für Microservices und Schnittstellen zuständig ist. Im Coding-Webinar wird Mirco exemplarisch einen E-Commerce-Case beleuchten, den er via Demo vorstellt. Dort präsentiert er, wie eine Produktempfehlung durch bereits vorhandene APIs mit Produkt- und Wetterdaten funktionieren kann. Ziel ist es, eine wetter- und ortsbasierte Empfehlung zu erhalten.

Mircoservices: Live-Coding im Webinardress

Wie gewohnt, könnt ihr einfach dem Webinar via Zoom beitreten. Diesmal jedoch gibt es keine klassische Präsentation. Nur ein Code-Fenster und Tech-Lead Mirco, der euch anhand eines Showcase mit Node.js und TypeScript zeigt, wie ihr unabhängige Microservices miteinander verbindet, um neue Funktionen zu erhalten.

Seid am 15.10. ab 14 Uhr dabei und meldet euch kostenfrei zum Webinar »Microservices: Live-Coding statt Buzzword-Bingo – So implementiert ihr eine Schnittstelle für Produktempfehlungen« an!

Mircoservices: Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!

Ihr habt bereits ein laufendes Projekt und würdet gern Services verbinden? Dann seid ihr hier genau richtig. Der Case lässt sich auf dutzende Anwendungsbereiche ausdehnen und soll als Inspiration für eigene Konzepte dienen.

Erfahrt außerdem:

wie verteilte Systeme entwickelt werden

wie schnell man mit bestehenden Schnittstellen neue Funktionen hinzufügt

welche Voraussetzungen dafür nötig sind

Ihr seid technisch interessiert, Entwickler oder wolltet immer schon mehr zur Verwendung von Microservices erfahren? Dann meldet euch hier kostenfrei zum Webinar an.