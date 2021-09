Migration im E-Business: Cloud- und Plattform-Business mit Salesforce [Interview]

1999 war das Jahr, in dem etliche Leute Angst vor der Zukunft hatten: Was würde die Jahrtausendwende bringen? Den großen Weltuntergang? Den technologischen Zusammenbruch? Wo die einen sich Endzeiterwartungen hingaben, hatten die anderen richtig Bock auf Zukunft. Manche gründeten sogar Unternehmen und machten sich auf, die Geschäftswelt des 21. Jahrhunderts nachhaltig zu prägen. Wie das US-Softwareunternehmen Salesforce. Im Vorjahr der Jahrtausendwende in Kalifornien gegründet, heute einer der größten und umsatzstärksten global agierenden Unternehmen.



Bereits im ersten und zweiten Tech-Telmechtel mit Christian Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer von dotSource, sind wir auf spannende Themen rund um verschiedene Software-Anbieter und Migrationsstrategien eingegangen. Der dritte Teil der Podcast-Serie widmet sich nun der Frage, was Salesforce auszeichnet und was bei Migrationen auf Salesforce-Lösungen zu beachten ist. Christian, selbst auch seit 1999 im E-Business unterwegs, schlägt große Bögen und erläutert, warum Jena, Headquarter der dotSource, auch für die Unternehmensgeschichte von Salesforce nicht unbedeutend ist.

Migration im E-Business: Salesforce als Pionier im Bereich CRM

Salesforce ist einer der führenden Lösungsanbieter im Bereich Customer-Relationship-Management (CRM). Mit einem CRM lässt sich die Qualität der Kundenbeziehungen optimieren, das kann für den Unternehmenserfolg entscheidend sein. Salesforce als führender CRM-Anbieter erleichtert es, Kunden über alle Touchpoints hinweg anzusprechen – omnipräsent, strategieorientiert, personalisiert. Hier ist eine sogenannte 360-Grad-Sicht auf den Kunden viel Wert – aber wie funktioniert das? Und was muss man bei einer Migration beachten?

Christian betont, dass es einiges an Fleißarbeit bedeutet, die vorhandenen Daten so zu mappen, dass sie migration-ready für Salesforce sind. Hier unterschieden sich die Steps nicht so sehr von dem im Migrations-Whitepaper skizzierten, achtschrittigen Vorgehen.

Auch bei Salesforce ist also die Datenqualität das A und O, um überhaupt die Vorteile der Lösung nutzen zu können.

Migration im E-Business: Salesforce Commerce-Cloud im B2C und B2B

Im Podcast geht Christian natürlich auch auf die starken E-Commerce-Lösungen von Salesforce ein und beleuchtet erfolgreiche Projekte mit den entsprechenden Lösungen: Wie die renommierte Fashion-Brand ESPRIT etwa als schnellster Online-Shop Deutschlands ausgezeichnet wurde und performance-seitig also 360 dotSource-Mitarbeiter 3600 Zalando-Mitarbeiter schlugen. Oder wie ein Onlineshop im B2B für nur drei Produkte aber unendlich viele Varianten für den Anbieter industrieller Kunststoffe Röchling entwickelt wurde.

Auch bei der E-Commerce-Migration ist es wichtig, Daten konsistent und bereinigt fit zu machen für die Migration, aber auch die funktionale Migration, das heißt die Strategien, Architekturen und Features, ist wichtig. Hier betont Christian am Beispiel von ESPRIT, dass man sich vom Kleinen zum Großen vorarbeiten und beispielsweise erst in kleineren Ländern live gehen sollte.

Migration im E-Business: Integration-Layer als Migrations-Beschleuniger

Ein weiterer Baustein im umfangreichen Portfolio der Salesforce-Plattform ist MuleSoft. Der Integration-as-a-Service Provider ist einer der führenden Anbieter beim Thema Integration, einem Thema, dem wir zusätzlich zum Migrations-Whitepaper auch ein eigenes Strategiepapier gewidmet haben.

Für das Kernthema Migration im E-Business aber bedeuten Integrationssysteme vor allem eines: Effiziente Lösungswege, um verschiedene Bestandteile einer heterogenen Systemlandschaft miteinander kommunizieren und Daten austauschen zu lassen und so nicht zuletzt Migrationsprojekte zu beschleunigen.

Migration im E-Business: Schwerpunkt Salesforce

Noch mehr Insights zum Thema Migration findet ihr im aktuellen Whitepaper »Migration im E-Business«.

