Migration mit SAP: Was kann die Commerce Cloud? [Teil 2]

Alles, immer und überall. Wir sind es gewohnt, Informationen blitzschnell im Netz zu finden, bequem zu shoppen, on demand Musik und Filme zu streamen, miteinander zu kommunizieren und zusammenarbeiten, egal an welchem Ort, egal über welchen Kanal.

Für Unternehmen gibt es nur einen Weg, den Nutzererwartungen gerecht zu werden: Sie müssen digital denken, um den Nutzern jene omnipräsente Verfügbarkeit und nutzerfreundliche Online-Erlebnisse zu bieten, die sie wollen. Und zwar allen Nutzern: den (potenziellen) Kunden, den Partnern, den eigenen Mitarbeitern. Das ist leichter gesagt, als getan. Vielen Händlern und Herstellern, Geschäftsführern und Managern gelingt es noch nicht, echte Omnichannel-Experience umzusetzen.

Wie die SAP Commerce-Cloud da behilflich sein kann, erfahrt ihr im zweiten Teil unserer Serie.



Migration mit SAP: Data Driven Business als Stichwort der Stunde

Denke digital! Das ist das Eine. Um den stetig steigenden Nutzererwartungen indes gerecht zu werden, kommt der nächste Imperativ ins Spiel: Handle datengetrieben! Data Driven Business ist die Grundlage, um diesem »alles, immer und überall« auch gerecht zu werden. Und zwar mit Qualität und nachhaltigem Erfolg. Neben dem richtigen Mindset bedarf es dafür moderner Technologien.

Wie wir im ersten Teil dieser Artikelserie bereits gezeigt haben, enden die Namen solcher Lösungen mittlerweile »-Cloud«, nennen sich moderne Systemarchitekturen »Plattform« oder »Suite«. Schauen wir uns daher heute die SAP Commerce Cloud in der Customer-Experience-Suite des deutschen Software-Giganten etwas genauer an.

Migration mit SAP: Commerce ist mehr als das Upgrade eines Shopsystems

Die SAP Commerce Cloud basiert auf der beliebten E-Commerce-Software Hybris – einer Schweizer Entwicklung. SAP hat die Omnichannel-Commerce-Lösung 2013 gekauft und in sein Portfolio eingebunden. In die Commerce Cloud sind zudem ein Web-Content-Management-System (WCMS) und ein Product-Content-Management-System (PCM) integriert.

Beste Voraussetzungen also, um ganzheitliche Erlebnisse zu schaffen. Denn längst werden Content und Commerce nicht mehr getrennt betrachtet, sondern es sind jene Unternehmen erfolgreich, die in ihrer Digitalstrategie Content-Commerce-Elemente integrieren: Emotionale und unterhaltsame Stories zu ihren Produkten erzählen, jede Menge Informationswert und Hintergründiges bieten und nicht mehr plain das Produkt bewerben, sondern neugierig darauf machen und oft sehr Komplexes in zeitgemäßem Content Marketing intelligent erläutern.

Das bedeutet aber auch: Man braucht einen leistungsstarken technischen Background, um Inhalte und Produktdaten zu pflegen und gezielt auszuspielen. Die Entwicklungsrichtung ist klar: manuelle Aufwände reduzieren, Automatisierung und Data Insights erhöhen. Denn Datensilos und Duplikate kann wirklich niemand gebrauchen, sondern Daten sollten an einem zentralen Ort verwaltet und nutzbar gemacht werden, um Effizienz und Produktivität zu steigern.

SAP hat Ineffizienz und Flickenteppichtum schon lange den Kampf angesagt und in den letzten Jahren viel in eine Digital Experience Plattform investiert, die nach dem Best-of-Suite-Prinzip (auch das ein zentraler Punkt in Teil 1 unserer SAP-Serie) alles aus einer Hand bietet.

Somit wird die SAP-Plattform zur »Single Source of Truth«, zur einzigen Quelle der (Daten-)Wahrheit innerhalb eines Unternehmens. Alles an einer Stelle – auf dass immer und überall darauf zugegriffen werden kann.

Migration mit SAP: Omnichannel Commerce vom Feinsten

Mit der Masse an Kanälen und Touchpoints steigt auch die Zahl der Kanalwechsel. Der Nutzer aber möchte von diesen Wechseln nichts spüren, er wünscht sich¬ auf allen Kanälen und Geräten ein einheitliches Shoppingerlebnis. Das gilt besonders für mobile Endgeräte, wie alle Surveys dazu zeigen.

Die SAP Commerce Cloud bedient stationäre wie mobile Ansichten gleichermaßen. Googles Credo »Mobile First« wird SAP damit ebenso gerecht, wie dem riesigen B2B-Markt, in dem der Desktop noch immer eine feste Größe ist.

Durch die Cloud-Technologie lassen sich alle kundenrelevanten Kanäle mit geringem Aufwand bespielen und Nutzern wird auch mobil die beste Performance, ergo ein bequemes Einkaufserlebnis, geboten.

Kundendaten stellt die Plattform in Echtzeit bereit, da alle physischen und digitalen Kundeninformationen unabhängig von Ort, Zeit, Endgerät oder Point of Sale an zentraler Stelle verwaltet werden.

Mit klaren, klugen Datenstrukturen ist man auch für zukünftige Migrationen auf neuere Versionen bestens gerüstet. Das reduziert langfristig Aufwände und spart Kosten, während eine gut performende und innovationsfähige Plattform gleichzeitig für mehr Kundenbindung und entsprechend mehr Umsätze sorgen kann.

Migration mit SAP: Künstliche Intelligenz als kluger Begleiter

Echtzeit ist ein wichtiges Stichwort im Digital Business der Gegenwart. Denn Daten wären keine Daten, wenn sie sich nicht ändern würden. Während Adressen oder Telefonnummern von Kunden lange Bestand haben, ändert sich der Status etwa von Bestellungen permanent: Abgeschickt? Ausgeliefert? Retourniert?

Mit der SAP Commerce Cloud werden operative Daten (Was ist passiert?) nicht nur stets aktuell gehalten, sondern mit sogenannten Experience-Daten (Warum ist es passiert?) verknüpft. Das ermöglicht einzigartige Insights. Diese Analysen können im Wettbewerb um begeisterte Kunden von entscheidendem Vorteil sein.

SAP ist nicht zuletzt auch ein Vorreiter in Sachen Künstlicher Intelligenz – Die KI-Services des Software-Giganten umfassen viele Aspekte, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.

Lange firmierte alles, was bei SAP mit KI zu tun hatte, unter dem Namen SAP Leonardo – dem Vornamen des historischen Universalgenies Leonardo Da Vinci. Mittlerweile ist SAP Leonardo als Submarke selbst historisch. Denn KI ist einfach ubiquitär vertreten und die Suite zum Synonym für ein Data Driven Business geworden, in dem KI als Technologie einfach dazugehört, um dynamisch zu agieren, die Customer Experience stetig zu verbessern und die Umsätze zu erhöhen.

Migration mit SAP: Headless Commerce, Microservices und Progressive Web Apps

Erstens: Denke digital! Zweitens: Handle datengetrieben! Aller guten Dinge sind … genau, drittens: Bleibe innovativ! SAP stand lange für monolithische Architekturen. Für das ERP (Enterprise-Ressource-Planning).

Zugegeben, was jetzt folgt, hätte einen eigenen großen Beitrag verdient, aber: Nicht nur zeigt die Weiterentwicklung des klassischen SAP-ERP hin zum intelligenten Finanzwesen-Instrument wie innovativ SAP ist, auch Entwicklungen wie Headless Commerce, Microservices und Progressive Web Apps beeinflussen die Entwicklung der SAP Suite. Denn flexible Architekturen und agile Strukturen eroberten sich nach und nach die ersten Ränge in Sachen Nutzerfreundlichkeit.

Die SAP Commerce Cloud entkoppelt Storefront- von Core-Commerce-Funktionalitäten und ermöglicht somit Headless Commerce im besten Sinne. Innovative Äderungen können backend- und frontend-unabhängig angegangen, mit rasanten Entwicklungen besser Schritt gehalten werden.

Mit »Spartakus«, einem Feature, das ebenfalls einen historischen Bezug im Namen aufweist – zum legendären Gladiator und Sklavenaufstandsführer in der römischen Antike – lassen sich eigene PWAs kreieren, Shops noch schneller auf dem Startbildschirm und somit im Bewusstsein der Nutzer verankern, ohne dass diese gleich eine ganz App herunterladen müssten.

Migration mit SAP: Schnelligkeit und Unabhängigkeit

Nutzerfreundlich sein bedeutet schnell sein. Microservices beschleunigten den E-Commerce in den letzten Jahren enorm. Auch hier spielt die SAP Commerce Cloud in der oberen Liga mit, wie nicht zuletzt das aktuelle Magic Quadrant von Gartner beweist.

Die SAP Commerce Cloud ist API-driven, das heißt: Microservices- und schnittstellenorientiert. So lassen sich Teilbereiche deployen, ohne dass die Core-Funktionalitäten der Commerce-Cloud angetastet werden müssen oder für den Deployment-Zeitraum an Performance-Kraft verlieren. Denn SAP weiß, was alle wissen, die sich mit dem E-Commerce der Zukunft auseinandersetzen: Es geht um Schnelligkeit!

Durch das Schnittstellen-Orientierte können Commerce-Funktionen außerdem überall dort eingebettet werden, wo sie nützlich sind. Oder positiv überraschen. Das schafft letztlich, was sich alle Kunden zu wünschen scheinen: Nahtlose Erlebnisse. Über alle Kanäle, alle Orte, alle Zeiten hinweg. Eben alles, immer und überall.

Migration mit SAP: Die Zukunft ist jetzt

Wer im E-Commerce erfolgreich sein möchte, der hat heute jede Menge Herausforderungen zu meistern, denn mit einer Shopsoftware alleine ist es nicht getan.

Die gesamte Systemlandschaft und Unternehmensstrategie müssen harmonisieren und der Zukunft der intelligenten Transaktionsplattformen gewachsen sein.

Der Manufacturer BHS Corrugated ist ein Vorreiter in puncto Digitalisierung in seiner Branche, wie er mit SAP eine intelligente Plattform aufgebaut hat, erfahrt ihr hier.

Welche Benefits die Commerce-Lösung von SAP noch bereithält, haben wir zudem in unserem Whitepaper »E-Commerce-Software auswählen« analysiert.