MINI Auto – Riesen Gaming-Spaß [Netzfund]

Aus Pikachu – Du bist dran! Wird: MINI – Du bist dran! Statt den kleinen gelben Elektromonster, rufen wir den zur BMW Group gehörenden Ableger, gleichnamigen neuen Flitzer »MINI« aufs Feld. Aber was hat ein Auto mit fiktiven Wesen zu tun? Oder vielmehr mit Pokémon? Aufgepasst, diese Kollaboration lässt die Herzen von Auto- und Gaming-Fans höherschlagen.

MINI Idee kommt groß raus

Pokémon sollte wohl jedem ein Begriff sein. Aber für die Unwissenden unter euch, hier ein kurzer Einstieg: Die Geschichte der inzwischen über 900 Pokémon und ihrem Schöpfer Satoshi Tajiri, ist lang. Schon in seiner Kindheit, entwickelte der Insekten-begeisterte Tajiri die Idee von Käfermonstern. Aus ihnen wurden mit der Zeit die Pokémon, wie man sie heute kennt. 1996 schaffte es das erste Poké-Spiel in die Verkaufsregale.

Entwickelt wurden die Spiele von den japanischen Spielesoftware-Firmen Game Freak, Creatures und Nintendo – heute ist das Trio als The Pokémon Company bekannt. Das Angebot des weltweit beliebten Medien-Franchise umfasst seither auch Sammelkarten, das berühmte Mobile-Game PokémonGO und verschiedene Merchandise-Artikel wie Shirts oder Stofftiere. Alles in der Poké-Welt dreht sich um die gleichnamigen Fantasiewesen »Pokémon«. Sie können gesammelt, getauscht und trainiert werden. Das wohl Bekannteste von allen ist Pikachu:

MINI und Pokémon: Ein Traum-Duo

Hier treffen zwei Marken aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten – doch für neue Innovationen, muss man etwas wagen. Sie haben es getan: Vom 24. Bis 28.August 2022 hat in Köln die Gamescom, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiel, stattgefunden. Dort wurde das vollelektrische Pikachu-Konzeptauto von MINI vorgestellt. Erste Einblicke in das Gaming-Auto gibt’s im Trailer:



Zukünftige Fahrerinnen und Fahren sollen durch das Auto die Möglichkeit haben, ihre Lieblings-Games überall genießen zu können. Genaue Details zum Spieleerlebnis selbst gibt es aktuell zwar noch nicht, so viel lässt sich aber bereits sagen: Im Auto kann der »Pokémon-Modus« aktiviert werden. Bei diesem übernimmt Pikachu das Hauptdisplay des Fahrzeugs und digitale Blitze wandern über das gesamte Armaturenbrett. Hier lässt sich auch die Spielkonsole anschließen, um sie dann mithilfe der Außenprojektoren des Fahrzeuges zu verwenden. Diese übertragen bei geparktem Auto das Gameplay auf der jeweiligen Oberfläche. Voraussetzung für gutes Gameplay ist dabei natürlich, dass diese flach ist und ausreichend Dunkelheit vorherrscht.

MINI: Nachhaltig. Vielfältig. Erlebbar.

Aber nicht nur die Gaming-Freunde und Poké-Fans unter euch sollten Gefallen an dem Auto finden. Der Franchise-MINI hat durchaus das Potenzial, auch die Herzen aller Auto-Liebhaberinnen und Liebhaber für sich zu gewinnen. Denn er überrascht mit einem Markenerlebnis, auf ganz neuem Level: Mit dem in der Zusammenarbeit verwendeten »Aceman-Konzept«, welches die Automarke schon im Juli vorstellte, zentriert sie sich als Marke der Zukunft. So können sich Fahrerinnen und Fahren auf ein einzigartiges Fahrerlebnis freuen durch

minimalistisches, modernes Design

nachhaltige Materialgestaltung ganz ohne Leder- und Chromelemente

ganzheitliches Nutzererlebnis durch Licht, Bewegung, Interaktion und Sound

innovative Bedienungsmöglichkeiten bis in die Türverkleidung

Das findet auch Stefanie Wurst, Head of MINI:

» Dieses Konzeptauto spiegelt wider, wie sich MINI für seine vollelektrische Zukunft neu erfindet und wofür die Marke steht: ein elektrifiziertes Gokart-Feeling, ein immersives digitales Erlebnis und ein starker Fokus auf einen minimalen ökologischen Fußabdruck. «

Leider ist der Poké-MINI bisher nur ein Prototyp. Wer es jedoch nicht mehr abwarten kann, hat in der extra erschaffenen 3D-Welt »MINIverse« die Möglichkeit, den MINI Concept Aceman jetzt schon Probe zu fahren. Alternativ kann das Normalmodell auch beim Händler erworben werden.

