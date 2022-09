Mission zum Mars: Moxie-mal Durchatmen [Netzfund]

Auf geht’s in die unendlichen Weiten unserer Galaxie. Oder vielmehr um die 70 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Auf geht’s zu unseren Nachbarplaneten: Den Mars. Denn der raubt uns sprichwörtlich den Atem – bzw. jetzt nicht mehr! Mit dem Gerät »Moxie« ist Sauerstoff auf dem Mars nun keine Mangelware mehr.

Die Erdatmosphäre besteht aus 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff, 0,93 Prozent Argon und 0,035 Prozent Kohlendioxid. Beim Mars dagegen sind es nur 0,3 Prozent Sauerstoff, 3 Prozent Stickstoff, 2 Prozent Argon und 95 Prozent Kohlendioxid.

Man muss keine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sein, um zu erkennen: Leben auf dem Mars ist für Menschen nicht möglich. Doch Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ein kleines kastenförmiges Gerät, macht das Unmögliche möglich! Weltraum-Fans dürfen sich freuen, denn ein Umsiedeln der Menschheit auf einen anderen Planeten klingt gar nicht mehr so abwegig.

Im April 2021 feierte die 1985 gegründete zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft »NASA« mit Moxie einen Durchbruch. Erstmals erzeugte eine von Menschen gemachte Technologie Sauerstoff im All. Wahrlich ein Grund zu feiern:

One year ago I made space resource history by producing 5.37 grams of oxygen on Mars from the CO2 in the atmosphere. Since then I have produced over 56.2g of O2. I’m still running great and looking forward to a productive second year on Mars! @NASAPersevere pic.twitter.com/FbT5kmwjmp

— MOXIE (@MOXIEonMars) April 20, 2022 «