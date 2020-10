»Multicloudszenarien auf Basis von SAP CX – mit Commerce, Marketing und Sales zum optimalen Kundenerlebnis« [Webinar]

Multilingual, Multimedial, Multi…Cloud? Ja, genau! Vielseitigkeit ist auch bei Cloudlösungen angesagt. Die ausgezeichnete und qualitativ hochwertige Customer Experience steht ungeschlagen auf Platz eins der Anforderungen an einen Dienstleister und seine Produkte. Für viele Unternehmen heißt das, ihre Kunden bestmöglich zu erreichen, um erfolgreich mit ihnen zu interagieren. Wie das Zusammenspiel von Marketing-, Sales- und Commerce-Clouds dabei unterstützen kann, erfahrt ihr im Webinar. Mehr dazu hier:



Multicloudszenarien im Einsatz

Die Kundeninteraktion verbessern gelingt in erster Linie nur, wenn die internen Prozesse darauf abgestimmt sind und das abteilungsübergreifend. Marketing und Vertrieb sind hier gefragt. Um beide zu connecten, bietet sich das Konzept der Multicloud an. Das bedeutet nicht nur die Nutzung von einfachen Cloud-Lösungen, sondern die Kombination verschiedener, in dem Falle der Marketing- und Sales-Cloud.

Somit ergibt sich die Möglichkeit, schneller und einfacher von allen Funktionen der unterschiedlichen Systeme zu profitieren und bedeutet sowohl weniger Zeitaufwand, höhere Individualisierbarkeit und mehr Flexibilität. Klingt interessant?

Dann seid am 12. November ab 15 Uhr dabei und lasst euch von Markus Hartleb – Teamlead Software Development bei dotSource – erklären, wie ihr es mit dem Ansatz schafft, das Kaufverhalten eurer Kunden besser zu verstehen.

Anhand der SAP Customer Experience erhaltet ihr Einblicke aus Use Cases, die sowohl für Endkunden, Marketing- und Vertriebsmitarbeiter interessant sind. Lasst euch vom SAP und Customer Experience Experten aus erster Hand berichten:

wie ihr mit den Informationen über eure Kunden umgeht und sie im Unternehmen nutzbar macht

welche Möglichkeiten sich für das Marketing ergeben

wie ihr ein personalisiertes Kundenerlebnis mit Commerce und Content erreicht

wie das Zusammenspiel der Commerce-, Marketing- und Sales-Cloud gelingt

wie euer Vertrieb in Verbindung mit Commerce und Marketing davon profitiert

