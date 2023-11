Neues Geschäftsjahr, mehr Kundenfokus mit Character Design und Personalisierung [Webinarreihe]

Mit jedem Ende gehen neue Chancen einher. Im Dezember endet nicht nur das Jahr 2023, sondern auch unsere Webinarreihe. Das ist aber kein Grund für Traurigkeit. Schließlich hat euch das letzte Geschäftsjahr mit Sicherheit vieles gelehrt. Von diesen Learnings könnt ihr 2024 profitieren.

Genauso wie von der Webinarreihe, die gezeigt hat, wie ihr mit datengetriebenen Methoden und modernen Technologien 2024 smarte Ziele setzt und diese auch erreicht. Und keine Sorge, eine gute Nachricht haben wir noch für euch: Zum Abschluss erwarten euch zwei weitere Webinare.

Anhand konkreter Use Cases zeigen unsere Expertinnen und Experten, wie ihr mit einem individuellen Character Design und durchdachten Personalisierungsmaßnahmen die Aufmerksamkeit eurer Zielgruppe für euch gewinnt.

Persönliche Beziehungen bleiben im Gedächtnis

Menschen werden tagtäglich mit Informationen überflutet. Das ist nicht nur für die Personen selbst anstrengend, sondern stellt Unternehmen vor große Schwierigkeiten, die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Diese Herausforderung meistert ihr, indem ihr eine emotionale Beziehung zu euren Kunden aufbaut und ihnen Inhalte bietet, die für sie wirklich relevant sind.

Konkrete Tipps, wie euch das gelingt, geben unsere Expertinnen und Experten euch in unseren Webinaren:

Wer Charakter zeigt, gewinnt loyale Kunden

Der OBI-Biber, der Haribo-Bär, die ZDF-Mainzelmännchen – alle kennen sie und wissen sofort, welches Produkt, welchen Service oder welche Marke sie verkörpern.

Wie bekannte Marken also ganz deutlich beweisen, ist ein eigenes Character Design ein starkes Marketinginstrument. Ihr könnt euren Kunden eure Markenbotschaft somit noch besser vermitteln und eine enge, emotionale Beziehung zu ihnen herstellen.

Damit euer Character-Konzept aber auch den gewünschten Effekt erzielt, braucht es mehr als ein kreatives Design. Euer Character sollte optimal auf eure Marke abgestimmt sein und euren Kunden die Möglichkeit bieten, sich mit ihr oder ihm zu identifizieren.

Unsere Design-Experten zeigen euch am 30.11. daher, worauf ihr bei der Entwicklung eines Character-Design-Konzeptes achten müsst. Außerdem stellen sie euch zwei kreative Praxisbeispiele vor.

Meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar »Character Design: Wie Sie Kundenbeziehungen mit Emotionalität stärken« an und stellt eure Fragen an unsere Experten.

Wer’s persönlich macht, macht’s richtig

Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Kunden mit relevanten Inhalten zu bespielen, ist eine Königsdisziplin. Die sich aber durchaus zu beherrschen lohnt. Nämlich genau dann, wenn ihr euch vom Wettbewerb abheben und das Einkaufserlebnis eurer Kunden maßgeblich verbessern wollt. Je nachdem, wo euer Unternehmen steht, habt ihr dafür ganz unterschiedliche und vor allem individuelle Möglichkeiten. Ob mit optimierten E-Mail-Kampagnen, individuellen Empfehlungen oder personalisierten Landingpages – Maßnahmen zur Personalisierung helfen euch dabei, die Zufriedenheit eurer Kunden zu verbessern und eure Conversion-Rates zu steigern.

Erfahrt am 05. Dezember ab 11 Uhr von unseren Expertinnen, wie ihr Schritt für Schritt mit den richtigen Tools Personalisierung in eurem Unternehmen etabliert.

Meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar »Personalisierung: Wie Sie sich mit relevanten Inhalten im E-Business behaupten« und treibt eure Personalisierungsstrategie voran.

Datengetrieben, flexibel, personalisiert – Recap auf Digitale Trends für 2024

Digitalisierung bietet immer wieder neue Möglichkeiten, um eure Prozesse effizienter zu gestalten und euren Kunden zusätzliche Mehrwerte zu bieten. In den letzten sechs Webinaren haben wir euch

moderne Ansätze und Technologien gezeigt, die ihr für das kommende Geschäftsjahr nutzen könnt. Gestartet sind wir mit den Grundlagen datengetriebener Strategien, über den Aufbau stabiler Systemarchitekturen bis hin zur intelligenten Vernetzung moderner Tools.

Unsere Webinarreihe im Rückblick:

Profitiert von der Expertise unserer Expertinnen und Experten und seht euch die Webinare on-Demand an.

Super-Early-Birds profitieren doppelt: Jetzt Ticket für die HK2024 sichern

Austausch auf Augenhöhe, Erfahrungen aus der Praxis und Tipps von Expertinnen und Experten. All das erwartet euch am 06. und 07. März 2024 auf der Handelskraft Konferenz in Leipzig. Und all das hilft euch dabei, eure Fragen im E-Business zu beantworten, Ideen reifen zu lassen und Visionen zu konkretisieren.

Vor Ort könnt ihr euch direkt mit einigen unserer Webinarspeaker austauschen und weitere Praxisbeispiele zu Themen wie Digital-Experience-Plattform, Multistream-Projektmanagement und Website-Relaunch kennenlernen.

Mit jeder Webinaranmeldung habt ihr die Chance auf ein Freiticket für die Handelskraft Konferenz 2024.