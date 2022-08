Newsletter: Wie euch eine E-Mail in Urlaubsstimmung bringt [Netzfund]

Foto: Tomek Baginski / Unsplash

Alt und angestaubt? Von wegen! E-Mail-Marketing kann richtig was, beweist der »Palm Report«. Wer ihn abonniert, bekommt das schöne Leben in den Posteingang – perfekt für graue Tage und für alle, die jetzt zur Ferienzeit im Office die Stellung halten. Der Newsletter zeigt, wie guter Content dem Mythos vom Untergang der E-Mail als Marketingkanal ein Ende setzt.



E-Mail-Marketing ist ein relevanter Kanal geblieben. Klar, ein TikTok-Video kann viral gehen. Muss es aber nicht. Gut gemachte Reels wirken frisch und auf Höhe der Zeit. Damit muss sich auch die E-Mail messen lassen. Vielleicht liegt es am metaphorischen Staub, der auf dem Medium liegt, dass einige manchmal ihre Wirkungskraft unterschätzen. Die Macherinnen und Macher des Palm Report haben den Staub definitiv weggepustet und widmen sich seit Juni mit viel Liebe dem Newsletter.

In ihm geht’s zweimal im Monat um die schönen Dinge des Lebens, gesehen durch die Sonnenbrille, liegend auf der Luftmatratze im Swimmingpool. Mit dabei sind zum Beispiel kühle Drinks für die Poolbar, Fashion, stilvoll aber casual, oder Autos, in denen man gerne im warmen Sonnenschein die Küste entlangfahren will. Viel Spaß machen außerdem Geschichten aus dem Leben der reichen und schönen Pop-Idole und Kuriositäten, wie der weltweit erste elektrische Jetski.

Der Palm Report gehört zur »Poolsuite«. Eigentlich ist die Poolsuite einfach nur eine Musikplaylist, die genau wie der Palm Report einen Sommer-Sonne-Pool-Vibe transportiert. In Wirklichkeit ist Poolsuite viel mehr: ein Lebensgefühl, nach dem sich Gründer Marty Bell an einem grauen Regentag in seiner Heimat Schottland gesehnt hat.

Damals im Jahr 2014 baute er rund um die Playlist eine Website, die aussieht wie der Desktop seines alten Macintosh-Computers und neben dem Musikplayer auch was fürs Auge liefert: zur Auswahl stehen Poolsuite-Wallpaper und ein Videoplayer. Natürlich hat Bell die Videos, die dort laufen, auf die Musik abgestimmt .

Und wie er Leute begeistert, weiß er auch. Schon mit seinem Sonnenbrillen-Startup schlug der Schotte in dieselbe Kerbe wie mit Poolsuite. Virgin-Gründer und Milliardär Richard Branson war überzeugt und stieg als Investor ein. Bells Projekt Poolsuite dagegen sollte eigentlich ein Hobby bleiben:

– Marty Bell in der Apple App Store Story

Doch mittlerweile hat Marty Bell auch noch Vacation Inc. gegründet, das in den USA Sonnenschutz und Parfum verkauft. Sogar die Beauty- und Fashion-Gurus der Vogue feiern das. Außerdem Teil des Geschäfts von Poolsuite: NFTs, die praktisch ganz nebenbei die Bindung zwischen Community und Marke intensivieren, Party-Events an Hotspots wie Ibiza, London und New York und bald auch die erste eigene Ferienunterkunft »Manor Dao«.

LONDON & NYC, thank you so much to everyone who came & danced with us. All the love.

These events felt like the start of something quite special. To anyone who didn't make it, fear not, there's so much to come.

Announcing our next soirée in the coming days. We hope to see you! pic.twitter.com/yapwTP230i

— Poolsuite (@Poolsuite) May 27, 2022 «