No Bullshit, Just Facts & Fun – Handelskraft Konferenz 2021 »Digitale Freiheit« [Last Call]

We´re so excited! And we just can´t hide it! No no no noooch 21 Tage, also 504 Stunden oder 30.240 Minuten und um die Dramatik in schwindelerregende Höhe zu heben: Ganze 1.814.400 Sekunden 😮 sind es noch bis zur lang ersehnten und mit Handelskraft Konferenz 2021 mit dem Motto »Digitale Freiheit«. Warum wir das so genau wissen? Der innere Countdown zählt bei einem solchen Event mit geballter Expertise, Markenpower und noch hochkarätigeren Speakern einfach automatisch drauf los, sobald es in den Startlöchern steht. Also erfahrt hier, was euch dieses Jahr erwartet und sichert euch doch gleich eines der Tickets zur Konferenz!



No Event like #HK2021

Wir sind aber nicht nur ganz aus dem Häuschen, weil die Konferenz in weniger als einem Monat stattfindet, sondern weil sie dies wieder online und mit einem noch feineren Schliff tut. Denn diesmal erfuhren wir glücklicherweise nicht erst zwei Wochen vorher, dass das Event online abgebildet werden muss. Yet another Online Event? Von wegen! Wir haben uns ne Menge überlegt, um euch eine gute Zeit, enorm viel Wissen und Austausch auf unserer Konferenz zu ermöglichen. Wie wir das umsetzen?

No Team like #HK2021 Team

Zuerst einmal können wir uns auf ein super Team verlassen, das uns via Events66 eine Online-Event-Plattform zur Verfügung stellt, mit der wir die Konferenz zu euch nach Hause bringen werden. Doch nicht nur das! Um euch nicht um eure Freizeit zu bringen, haben wir ein Zwei-Tages-Konzept erstellt, mit dem ihr so alle Sessions live miterleben könnt und am Nachmittag in den wohlverdienten Feierabend entlassen seid.

An beiden Tagen erwarten euch je zwei Panels mit erfahrenen Machern und Entscheidern des Digital Business. Außerdem gibt es Opening- und Lunch-Keynotes, die euch am Morgen in die Konferenz leiten und zum Mittagessen unterhalten. Apropos Mittagessen … hier empfehlen wir, unsere Überraschungsbox zu öffnen. Die bekommt ihr allerdings erst nach erfolgreicher Ticketbestellung bis zum 14. Februar. Also los, auf zu den Tickets!

No Buzzword Bingo, Only Business Insights

Nun aber mal her mit den Machern und Entscheidern, über die wir hier die ganze Zeit berichten. Wer ist denn zu unseren bereits im Januar angekündigten Speakern dazu gekommen?

Da hätten wir einmal Uwe Schmidt. Der Marketingleiter ist maßgeblich für den Erfolg der MEVACO in Sachen Sales und Marketing zuständig. Er konzentriert sich darauf die Markenbekanntheit zu steigern, digitale Vertriebskanäle ausbauen und die Kundenbindung durch individualisierte Produkte zu stärken. Besser könnte er also nicht in das Panel II »Der Weg zur Lovebrand im B2B – Unternehmen sind auch nur Menschen« passen.

Ganz neu mit an Bord ist Nadine Völker von würth . Sie wird anstelle von Sabrina Stumpf das Panel III an Tag zwei der Konferenz begleiten. Mit dem Titel ihrer Präsentation »total digital. Digitalisierung im Unternehmen und wie man Mitarbeiter mitnimmt«, wird sie ihre langjährige Erfahrung bei Würth teilen und geht auf ihre Fokusthemen Social Intranet und New Work ein.

Außerdem noch nicht genauer vorgestellt haben wir euch Stefan Berberich. Mit seinem Know-how als Project Lead IT, gibt er euch in Panel IV »Von der Innovation zum Produkt« interessante Einblicke in die digitale Welt der Porsche AG. Wir freuen uns über seine Expertise und seine digital Sales Insights.

No #HK2021 Ticket, yet?

Na dann aber los! In diesem Jahr gibt es auch bei den Tickets Neuigkeiten. Wir möchten euch die Möglichkeiten geben selbst zu entscheiden, was euch die Konferenz wert ist.

Also schaut doch mal rein, welcher Ticket-Typ euch zusagt:

Du kennst die Handelskraft Konferenz noch nicht und willst erstmal reinschnuppern? Dann ist das kostenfreie Newcomer-Ticket genau das richtige für dich. Bist du allerdings seit Jahren Handelskraft-Fan und weißt unsere vielseitige Agenda zu schätzen, dann freuen wir uns über deinen Support mit dem Fan-Ticket. Die dritte Kategorie ist das Wildcard-Fan-Ticket. Damit supportest du nicht nur die aktuelle Konferenz, sondern erhältst als Dankeschön auch ein Gratis-Ticket für 2022! Klingt doch super, oder?

Seid dabei, wenn es wieder heißt: No Bullshit, More Value und Level up, zur Handelskraft Konferenz 2021!

Wir freuen uns auf euch! <3