Omnichannel-Champion 2021: BayWa ist »E-Retailer des Jahres«!

»Omnichannel heißt ja nicht Entweder-Oder, sondern die Verzahnung aller Möglichkeiten, um die Kunden abzuholen.« Die Formel für erfolgreichen Handel in a Nutshell. Unser Kunde BayWa kann aber nicht nur gute Claims – in diesem konkreten Fall: Katharina Gillesberger, Head of Digital Marketing – sondern handelt auch dementsprechend. Mit Erfolg. Kundinnen und Kunden feiern das hybride Angebot und die renommierte Jury des Rankings »E-Retailer des Jahres 2021« ebenso. Herzlichen Glückwunsch Katharina und BayWa zu diesem verdienten Erfolg!

Omnichannel-Champion BayWa: Über das Ranking

Mit dem Award »E-Retailer des Jahres« küren Vertreterinnen und Vertreter des hightext-Verlages gemeinsam mit dem Branchenverband bevh herausragende Onlinehändlerinnen und -händler. Die Jury aus E-Commerce Expertinnen und Experten stellt eine Shortlist aus den vorgeschlagenen deutschsprachigen Onlineshop-Betreibenden, Versandhandels-Fachleuten und E-Retailern zusammen.

In einem Online-Voting können dann alle registrierten Personen auf den Plattformen iBusiness, ONEtoONE und Versandhausberater über ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen. Stellvertretend für die digitalen Kanäle der BayWa setzte sich in diesem Jahr Katharina Gillesberger gegen 41 E-Retailing-Expertinnen und Experten durch – darunter, unter anderem: Amazon, Douglas oder Bergzeit.

» Diese Auszeichnung ist das Ergebnis einer echten Teamleistung. Deshalb steht mein Name hier nur stellvertretend für das gesamte Online-Team der BayWa, das während der Pandemie Außergewöhnliches geleistet hat. «

Katharina Gillesberger

Omnichannel-Champion mit beeindruckender digitaler Roadmap

Seit 2016 begleitet dotSource die BayWa AG bei der digitalen Transformation. Die intensive Zusammenarbeit geht mittlerweile weit über den Leistungsbereich E-Commerce hinaus. Neben der E-Commerce-Cross-Channel-Plattform auf Basis von SAP Commerce für das Geschäftsfeld BayWa-Baustoffe, dem Shop für landwirtschaftliche und technische Produkte, inklusive des Reiters für Energie entstanden erfolgreiche Projekte im Sektor Marketing-Automation-Software und E-Procurement.

Nicht nur die Auszeichnung zum »E-Retailer des Jahres«, sondern die gesamte BayWa Success Story zeigt, dass und vor allem wie digitaler Handel im B2B funktioniert. Mehr noch: BayWa setzt Standards und ist zurecht Digitaler Champion 2021. Die AG denkt digital, handelt nutzerzentriert und bleibt so innovativ.

Omnichannel-Strategie bei BayWa

Wie essenziell es ist, Kundenfokus zur Business-Priorität zu machen, seinen Nutzerinnen und Nutzern kanalunabhängig Convenience und Service zu bieten, wird abermals deutlich, wenn wir die vergangenen zwei Jahre Revue passieren lassen. Wer nicht digitalisiert, verliert. Wer seinen Kundinnen und Kunden jedoch und erst recht in Krisensituationen zur Seite steht, sichert sich den Schlüssel zum Erfolg: Kundenloyalität.

Das würdigte auch die Jury des E-Retailer-Awards. Die Lebensmittelversorgung während der Corona-Pandemie konnte BayWa nur sicherstellen, weil die digitale Grundlage dafür gegeben war, sprich: die professionelle Integration unterschiedlicher Kanäle.

» Das Ziel unserer Omnichannel-Strategie ist ein optimales Ineinandergreifen unserer digitalen wie analogen Vertriebswege und Services. So können wir den Kunden dort zur Seite stehen, wo sie uns gerade am meisten brauchen! «

Katharina Gillesberger

Omnichannel-Strategien und andere Blueprints auf der #HK2022

Wir sind unglaublich stolz, gemeinsam mit BayWa die Blaupause für erfolgreichen Omnichannel im B2B mitzuentwickeln. Unser Kunde beweist, dass es sich lohnt, aus Buzzwords echtes Business und damit die Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Preis hin oder her: Macht’s besser digital. Macht’s wie BayWa und werdet digitaler Champion – egal aus welcher Branche ihr kommt, egal ob Start-up, Mittelständler oder Großkonzern.

Wie euch das gelingt, erfahrt ihr auf der Handelskraft Konferenz 2022 »Digitale Champions«. Dort teilen die Macherinnen und Macher aus dem Digital Business Fails und Learnings mit euch teilen. Unter anderem dabei sind:

• Aya Jaff | Traderin, Gründerin und Autorin

• Tina Teucher |Speakerin, Autorin, Trainerin & Journalistin | Sustainable Matchmaker

• Verena Schlüpmann |Head of Sales & Marketing | Partner Management | K5

• Stuart Bruce Cameron | 🏳️‍🌈 LGBTIQ+ Advocate | LinkedIn Changemaker | CEO UHLALA Group | CEO PANDA | Top 10 Global Diversity Consultant 2021 | Speaker

• Franz Coriand | Geschäftsfeldleiter Digitale Lösungen & Prokurist | MTM

• Matthias Dodt |Head of Business Development | Interoperability Network Foundation

Neben Digital-Marketing-Strategien und Best Practices teilen die Speakerinnen und Speaker mit euch, wie ihr:

• nachhaltiges Wirtschaften zur Business-Priorität macht,

• Geschäftsmodelle auf eure Kundinnen und Kunden zuschneidet,

• Diversität und Inklusion fördert,

• euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst vor einer datengetriebenen Unternehmenskultur nehmt,

• Tech Trends wie Cloud-Computing und DevOps einführt,

• agile Prinzipien aus der Softwareentwicklung in euren Business-Units etabliert.

Meldet euch jetzt kostenfrei an!