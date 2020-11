Papier ist geduldig. Und voll im Trend: Dein »Roominabox« [Netzfund]

Hast du auch schon das Sitzen im Homeoffice, ohne guten Bürostuhl, satt? Kein Problem, Roominabox hilft dir in Sekundenschnelle deinen Schreibtisch in einen Stehschreibtisch aus Pappe zu verwandeln, denn Stehen ist sowieso viel gesünder. Warte mal, aus Pappe? Na klar, das macht das ganze zum fairen Preis von 29€ nachhaltig. Doch nicht nur das, denn bei jedem verkauften Produkt wird zusätzlich noch ein vom Unternehmen gespendeter Baum gepflanzt. Also dein Karma verbessert sich gleich doppelt.

Papier & Nachhaltigkeit: Ich soll Geld für Pappe ausgeben?

Jein, es handelt sich nicht einfach nur um normale Pappe. Eingesetzt wird eine zertifizierte und qualitativ hochwertige Wellpappe, welche extrem belastbar ist. Zusätzlich werden nur wasserbasierte Druckfarben und ein veganer Leim verwendet. So sind alle Produkte zu 100 Prozent recycelbar und sogar in mehreren Farben erhältlich.

Stichwort: alle Produkte. Angeboten werden nicht nur Produkte zum Arbeiten, sondern auch zum Aufbewahren und zum Schlafen. So gibt es zum Beispiel auch Betten aus Pappe mit durchschnittlich 4,5/5 Sternen aus über 500 Bewertungen, womit die Frage der Belastbarkeit geklärt sein sollte.

Papier statt Nadeln: Na ist denn schon Weihnachten?

Noch nicht, aber bald und wie jedes Jahr schneller als gedacht. So findet man im Onlineshop auch schon einen Zero Waste Weihnachtsbaum aus diesen Materialien. Denn dass 2019 allein in Deutschland knapp 30 Mio. Weihnachtsbäume verkauft wurden, welche anschließend natürlich im Müll gelandet sind, war Roominabox ein Dorn oder eher gesagt, eine Nadel im Auge.

Der Baum aus Pappe hingegen ist schnell auf- und abgebaut und natürlich wiederverwendbar. Zugegeben, ist er nicht der größte, doch lässt sich genauso schmücken und sogar anmalen. Und ein netter Nebeneffekt, er nadelt nicht. 😊

Alle Produkte sind Made in Germany und wurden natürlich fair und umweltschonend hergestellt. Der Aufbau ist kein Problem und soll mit wenigen Handgriffen nur ein paar Minuten dauern.

Schau doch mal vorbei, wenn du das Konzept genauso cool und spannend findet wie wir.