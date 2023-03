Im Adobe-Umfeld ist dotSource Teamlead und Podcasthost Stefan Renz zu Hause. Dass er in der neuen Folge des Digital.Business.Talks. auf Volker John Go-to-Market Lead bei Adobe Commerce trifft, ist also quasi ein Treffen unter alten Bekannten. Fachlich, authentisch und ganz persönlich.

Persönliche Nähe mithilfe personalisierter Erlebnisse zu schaffen, ist auch das Thema dieser Podcastfolge. Erlebnisse, die im E-Commerce dafür sorgen, dass User sich verstanden fühlen und somit zu loyalen Kunden werden.

Personalisierung im E-Commerce: Vom Einzelhandel in die digitale Welt

Gelingt es eurem Unternehmen, auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden individuell zu reagieren, ist es wahrscheinlicher, dass diese wieder bei euch kaufen. Das geht inzwischen nicht mehr nur im analogen Raum, sondern auch in der digitalen Welt. Angefangen bei der persönlichen Begrüßung im Onlineshop, über Angebote, die sich an dem bisherigen Einkaufsverhalten orientieren bis hin zu individuellen Rabatten.

Personalisierung im E-Commerce: It´s time to shine

Nachdem der E-Commerce in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat, gilt es laut Volker jetzt, die in dieser Zeit getätigten Investitionen zu nutzen, um sich am Markt zu behaupten.

Denn Onlineshops gibt es inzwischen zuhauf für nahezu alle Branchen und mit Angeboten für verschiedenste Kundenbedürfnisse.

Der Adobe-Experte sieht Personalisierung also als wichtige Stellschraube, um die gewünschte Zielgruppe zur richtigen Zeit mit für sie relevanten Angeboten abzuholen. Das ist insbesondere jetzt relevant, wo Menschen aufgrund der Inflation ganz bewusst entscheiden, was sie kaufen.

Eine persönliche Ansprache führt nicht nur dazu, dass eure Marke positiv in Erinnerung bleibt, sondern auch, dass Kunden sich bewusst dazu entscheiden, wieder bei euch zu kaufen.

Personalisierung im E-Commerce: Daten sind das non plus ultra

Im Idealfall nutzt ihr als Anbieter eines Onlineshops also alles, was ihr über eure Kundschaft wisst, um für sie möglichst individuelle Angebote zu stricken. Und da wären wir schon bei der, wie Volker es nennt »dunklen Seite der Medaille«.

Die Grundlage für Personalisierung sind nämlich Daten. Die Diskussionen der letzten Jahre um das Thema Datenschutz haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher sensibilisiert und zum Teil auch verunsichert. Neben dem verantwortungsvollen Umgang mit diesen Daten ist eine offene Kommunikation gegenüber eurer Kundschaft wichtig, um als Anbieter auch wirklich von Personalisierung zu profitieren.

Aber nicht nur Daten, die entlang der Customer Journey entstehen, sondern auch historische Daten sind relevant für individuelle Serviceangebote. Auch die Einbeziehung stationärer Begegnungen mit einer bestimmten Kundin oder einem Kunden können hierbei eine wichtige Rolle spielen, um alle Kontaktpunkte bei der Analyse vollumfänglich zu berücksichtigen.

Personalisierung im E-Commerce: Bestehende Systeme optimieren für eine bessere Personalisierung in allen Branchen

Laut Volker ist die Lösung hierfür kein konkretes Featureset, sondern eine gute Integration der bestehenden Systeme. Die zentrale Verwaltung der Daten aus allen Kundenkontaktpunkten online und offline ist entscheidend, um wirklich persönliche Einkaufserlebnisse zu ermöglichen.

Ganz nach dem Motto »Digital Business ist People Business« wird in Sachen Personalisierung das B2B dem B2C immer ähnlicher. So können beispielsweise auf Grundlage der Kaufhistorie von Kundinnen und Kunden mit ähnlichen Präferenzen Inspirationen zu Zusatzprodukten gegeben werden.

Wie ihr, egal ob im B2C oder B2B den Einkauf für eure Zielgruppe komfortabler machen könnt und mit loyalen Kunden belohnt werdet, erfahrt ihr ab sofort in der aktuellen Podcastfolge des Digital.Business.Talks. Reinhören lohnt sich!

Personalisierung im E-Commerce mit Adobe Commerce – Best Practices

Ob im B2C oder im B2B: Adobe Commerce bietet verschiedensten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anforderungen an einen modernen Onlineshop umzusetzen und für spätere Anpassungen flexible zu bleiben.

Erfolgreiche Unternehmen wie FUJIFILM, myAgrar und SEAT profitieren bereits von den Vorteilen dieser Lösung.

Konkrete Tipps für euer Business könnt ihr euch außerdem von den Adobe-Expertinnen und –Experten am 22. März auf der Handelskraft Konferenz in Leipzig holen.