»PIM-Produkte im Fokus: Was steckt hinter PXM, MXM & Co.?« [Webinar]

dotSource deckt auf … dotSource Mystery… oder einfach nur Klartext? Wir möchten euch im kommenden Webinar nicht wie üblich die neuesten Technologien vorstellen oder erklären, was hinter all den Dienstleistern der Digitalisierung von Geschäftsprozessen steckt. Nein, diesmal soll es um die Produkte dahinter gehen.



PIM-Produkte: Was ihr bereits wissen solltet

PIM sollte mittlerweile vielen ein Begriff sein. Mit diesen Systeme habt ihr eine geordnete und uneingeschränkten Übersicht aller Produkte im Unternehmen, Onlineshop oder Lager. So könnt ihr zum Beispiel Verfügbarkeiten besser und übersichtlicher von verschiedenen Stellen aus einheitlich abrufen und vor allem verständlich darstellen.

Darüber haben wir euch bereits in verschiedenen Webinaren berichtet. Unsere PIM-Experten haben euch die PIM-Canvas nähergebracht, die sie bei ihren Kunden während der System-Beratung einsetzen. Außerdem hatten wir Partner wie Stibo und Akeneo zu Gast, die euch ihre Systeme anhand von Use Cases vorgestellt und zum Beispiel die Herausforderungen bei der Verarbeitung verschiedener Lieferantendaten erklärt haben.

PIM-Produkte im Fokus: Klartext bitte

Jetzt gibt es aber nicht nur die Systeme hinter PIM, deren Auswahl und Implementierung einer Strategie und kompetenten Beratung bedürfen, sondern auch die Bereiche PXM, BIM oder MXM. Agenturen und Anbieter werben mit diesen Abkürzungen, doch was hinter ihnen steckt, bleibt dem Leser auf den ersten Blick meist verborgen.

Unsere Experten für PIM und MDM drehen den Spieß um und stellen euch im kommenden Webinar »PIM-Produkte im Fokus: Was steckt hinter PXM, MXM & Co.?« aus Nutzersicht, also aus eurer Sicht, am 17. Februar vor. Seid dabei, wenn sie aufschlüsseln, welche PIM-Produkte es gibt, wann ihr welches Produkt implementieren solltet, um eure Prozesse zu optimieren und welche Besonderheiten es dabei gibt.

Denn nicht nur in der Logistik und Baubranche spielen Produktdaten eine zentrale Rolle, auch im Marketing und dem Verlagswesen werden diese Daten gepflegt und sind essenziell wichtig. Aber mehr dazu im Webinar.

PIM-Produkte: Mehr Wissen im Webinar-Wednesday

Meldet euch jetzt kostenfrei an und erfahrt von Dominique Wolle und Stefan Kellner nicht nur, was hinter den Abkürzungen MXM und PXM steht, sondern auch:

• Welche Produkte und Anbieter es aktuell im PIM-Bereich gibt

• Welche Trends euch 2021 erwarten

• Welches PIM-Produkt euer Business optimiert

Meldet euch hier kostenfrei zum Webinar an und verpasst nicht die News rund um Produkt-Informations- und Master Data Management. Wir freuen uns auf euch! 😊