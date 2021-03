PIM & PXM Experts: Get ready to Unlock 2021

Ihr kennt die Unlock noch nicht? Ihr arbeitet bereits mit PIM Systemen und wollt mehr zum Thema erfahren? Dann möchten wir euch nicht vorenthalten, was euch in diesem Jahr auf der Akeneo Unlock vom 6. bis 30. April erwartet. In Keynotes und Customer Spotlights könnt ihr euch über die aktuellen Themen im Bereich PIM und PXM informieren. Bringt eure Erfahrungen und Fragen mit. Lauscht erfahrenen Branchenkollegen, lasst euch von zahlreichen Use Cases inspirieren und profitiert vom Austausch in verschiedenen Panels.

Werdet ein Teil der Akeneo PIM & PXM-Community und meldet euch gleich hier zur Unlock 2021 an.



PIM & PXM Experten aufgepasst

Werft einen Blick auf die PXM-Markttrends und Best Practices und seht, welche Möglichkeiten Akeneo PIM-Lösungen für B2B- und B2C-Marken und -Händler bieten, um den Erwartungen ihrer Kunden im 21. Jahrhundert gerecht zu werden. Erfahrt, wie ihr ein überzeugendes Produkterlebnis bietet, das eure Wachstumsziele unterstützt und Conversions generiert.

PIM & PXM im Fokus: Was euch erwartet und weiterbringt

Warum ihr einschalten solltet? Ganz einfach: Zum einen ist das Event kostenfrei. Außerdem bietet es die Möglichkeit, euch von den neuesten PIM & PXM-Branchentrends inspirieren zu lassen, während ihr in Produktvorstellungen und Demos mehr über bevorstehende Verbesserungen und Releases von Akeneo erfahrt. Lauscht euren Kollegen bei ihren Erfahrungen mit Akeneo PIM und baut eure technischen Fähigkeiten und euren Wissensstand weiter aus.

Für wen eignet sich das Event?

Entscheidungsträger auf Führungsebene

Produkt-, Marketing- und Katalog-Manager

E-Commerce-Teams

IT-Projektmanager, die an PIM beteiligt sind

Vertriebs-, Implementierungs- und Marketingteams von Akeneo-Partnern

Ihr fühlt euch angesprochen oder interessiert euch für Akeneo PIM? Hier geht’s zur Anmeldung.