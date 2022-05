PIM- und DAM-Software – Anbieter und Systeme im Vergleich [Aktualisiertes Whitepaper]

Der erste Eindruck entscheidet. Ob uns jemand sympathisch ist, ob wir eine Website ansprechend finden – die ersten Millisekunden sind das A und O. Um aber zum Beispiel im E-Commerce Kundinnen und Kunden zum Checkout zu führen und Kaufabschlüsse zu generieren, bedarf es mehr als eines guten Eindrucks. Konsistente Produktdaten sind hier von kaum zu überschätzender Bedeutung.

Doch was sind Produktdaten? Und wie kann man ihre Qualität optimieren? Welche Rolle spielen dabei Systeme für Produktinformations-Management (PIM) und Digital-Asset-Management (DAM)? Und wie wählt ihr das geeignete für euer Business aus? Unser runderneuertes Whitepaper zeigt es euch!

PIM-Software auswählen: Der ultimative Leitfaden

In unserem runderneuerten Whitepaper »PIM- und DAM-Software auswählen – Produktinformations- und Digital-Asset-Management-Systeme und -Anbieter im Vergleich« erwarten euch mehr als 70 Seiten voller Know-how rund um das Thema Produktdaten und dazugehörige Mediendaten.

Denn wer sich schon einmal mit der Thematik beschäftigt hat, weiß, dass die Produktdatenpflege in einem ERP oder direkt in der E-Commerce-Software auf Dauer problematisch werden kann. Wer also mit seinem Unternehmen erfolgreich wachsen möchte, der sollte sich mit intelligenten Wegen vertraut machen, um die Produktdatenqualität zu steigern.

PIM-Systeme helfen dabei, Duplikate zu vermeiden und die bestehenden Daten klug zu verwalten. Im besten Falle wird ein PIM-System somit zur »Single-Source-of-Truth«, zur Quelle der Wahrheit, eures Unternehmens.

Doch weil jedes Unternehmen andere Produktdaten, andere Kundinnen und Kunden und andere personelle wie finanzielle Voraussetzungen hat, gibt es keine »One-Fits-All«-Lösung: Gutes Produktinformationsmanagement ist stattdessen, wie eine Kapitel-Überschrift im Whitepaper deutlich macht, ein »Prozess statt (eine) Einmalaktion« und die entsprechende Software muss mit Bedacht und mit Blick auf die langfristige Digitalisierungsstrategie ausgewählt werden.

PIM-Software im Vergleich: Von Akeneo und Contentserv bis Stibo Systems

Neben einem Leitfaden für PIM und DAM und wertvollen Tipps zur Datenoptimierung, ist der Anbietervergleich das Herzstück des Strategiepapiers.

Im Bereich PIM wurden acht führende Hersteller in verschiedenen Modi evaluiert. Grafiken ordnen die Lösungen übersichtlich ein, die dotSource-Vendor-Matrix PIM führt die Ergebnisse auf einen Blick zusammen.

Das Whitepaper arbeitet vor allem heraus, welche Stärken und Schwächen welche Lösung hat, wie sie sich in die bestehende Systemlandschaft integrieren lässt und welche Zielgruppe die jeweilige Software hat. So könnt ihr, noch vor einem etwaigen Consulting-Termin, wertvolles Wissen generieren, um der Frage nach der richtigen Lösung immer näher zu kommen.

DAM-Software evaluieren: Media-Assets optimal nutzbar machen

Wenn wir vom ersten Eindruck sprechen, denken wir unweigerlich an Optik: Bilder sagen mehr als… ihr wisst schon. Bilder und andere Mediendateien wie etwa auch ein publiziertes Whitepaper als PDF oder ein Video effizient zu verwalten, über Schnittstellen direkt zu bearbeiten und über verschiedene Kanäle auszuspielen: Das ist der Job von Digital-Asset-Management-Systemen – oder von integrierten DAM-Funktionen in einem PIM-System.

Das aktualisierte Whitepaper gibt auch hier einen fundierten Überblick: Welches System hat welche Funktionen integriert? Welche externen DAM-Anbieter lohnen sich für euer Business? Denn gerade bei speicherintensiven Datensätzen sind Duplikate, mangelnde Ordnung und fehlende Struktur eine große Bremse des Erfolgs.

PIM- und DAM-Software auswählen: Jetzt Whitepaper kostenfrei herunterladen!

Eine große Auswahl der effizientesten und empfehlenswertesten PIM-/DAM-Anbieter auf dem DACH-Markt haben wir in unserem Whitepaper ausführlich evaluiert und verglichen. Erfahrt außerdem alles Wichtige darüber,

wie ihr mit PIM-Systemen eine effiziente Produktdatenstruktur aufbaut und euer E-Business umsatzstärker macht

warum man zukunftsfähiges Digital-Asset-Management braucht

welche PIM-Software welchen Funktionsumfang bietet und welche DAM-Software sich gut in eure Systemlandschaft integrieren lässt

