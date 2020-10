»Projekt-Insights statt Sales-Pitch: Mit MVP zum ersten akeneo Onboarder weltweit« [Webinar]

Zahllose Excel-Tabellen, die mehrere Nutzer manuell bearbeiten und versenden, unübersichtlicher E-Mail-Verkehr, verschiedene Telefonate und Ansprechpartner oder gar weitere Kanäle und Datenablageorte. Klingt nicht so effizient. Ist es auch nicht. Und doch, gehören solche Prozesse noch zum Alltag vieler Unternehmen, beispielsweise im Lieferantendaten-Management. Wie man es schafft, Informations- und Datenaustausch, deren Pflege und Analyse wirklich effizient und nutzerfreundlich zu gestalten, zeigen wir euch im Webinar am 28.10.2020. Der Name ist Programm: »Projekt-Insights statt Sales-Pitch: Mit MVP zum ersten akeneo Onboarder weltweit« Seid dabei und meldet euch jetzt kostenlos an!



Projekt-Insights Sonderpreis Baumarkt

Wer im Kampf um die Aufmerksamkeit und Loyalität der Kunden mithalten will, muss nicht nur digital denken, sondern auch über den Tellerrand hinausschauen. Auch unser Kunde Sonderpreis Baumarkt hat diese Erfahrung gemacht und im Zuge der Einführung eines neuen PIM-Systems von akeneo links und rechts geschaut, war stets agil und flexibel und offen für neue Wege.

Wie wichtig dieses Mindset ist, aber auch wie breit das Portfolio von akeneo als Anbieter ist, spiegelt sich in der Umsetzung vieler erfolgreicher Teilprojekte mit Sonderpreis Baumarkt wider. Im Webinar am 28.10. stellen wir eines davon vors: Das MVP-Pilotprojekt mit dem akeneo Onboarder.

Projekt-Insights akeneo Onboarder

Das cloudbasiertes Tool ermöglicht es, die Produktinformationen vom Lieferanten in einer nutzerfreundlichen Umgebung zu erfassen und anschließend automatisiert in das PIM-System zu integrieren. dotSource führte die Software via MVP-Ansatz (Minimum Viable Product) ein und startete mit einem Pilot-Lieferanten.

Projekt-Insights zum Mitnehmen: Jetzt kostenlos zum Webinar anmelden!

Erfahrt im Webinar von Sabrina Ley, PIM/MDM Consultant & Projektmanager bei dotSource:

wann ein guter Zeitpunkt ist, um den Onboarder einzuführen

welche technischen Besonderheiten es gibt

wie ihr mit Produkt-Identifiern und Berechtigungen umgeht

wie ihr Onboarder und Nicht-Onboarder-Artikel unterscheidet

welche Attribute, Attributgruppen und Produktfamilien ihr braucht

welche Lieferanten sich für einen MVP-Ansatz eignen

wie ihr Lieferanten mit ins Boot holt

welche Personen geschult werden sollten

Nutzt Projekt-Wissen aus erster Hand und lasst euch vom ersten Onboarder-Livegang weltweit inspirieren.

Meldet euch jetzt kostenlos an!