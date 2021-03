Quick & Easy: Shopsystem, CRM und ERP in Echtzeit verbinden [Webinar]

Keine Zeit für aufwendige Programmierarbeiten? Lösungen für eine digitale Plattform mit Bestellmaske in Rekordzeit umsetzen und erfolgreich nutzen? Das geht. Und zwar mit Overcast, dem Produkt des Anbieters und unseres Partners Vigience. Damit könnt ihr im Handumdrehen Echtzeitdaten aus eurem SAP ERP in der Bestellmaske von Salesforce Commerce ausspielen. Klingt gut? Im Webinar erfahrt ihr von unseren E-Commerce-Experten, wie das funktioniert.



Quick & Easy to a better Experience

Um eure Produkte und Dienstleistungen schnell für Kunden digital sichtbar zu machen bietet sich die Quick Start Commerce Lösung von Salesforce an. Damit könnt ihr im Handumdrehen eine solide digitale Plattform schaffen und eure Kunden so nicht nur offline, sondern auch online erreichen.

Damit aber nicht genug. Auch der Zugriff auf Echtzeitdaten muss ermöglicht werden. Dabei erweitert ihr euer System um eine elektronische Bestellmaske, ohne dafür aufwendige Schnittstellen zu programmieren, um zum Beispiel Lagerbestände zu prüfen und Verfügbarkeiten immer aktuell anzuzeigen. Einfach und schnell funktioniert diese Verknüpfung mit Overcast von Vigience.

Quick Start bildet in der extended Version mit Overcast eine Plattform, mit der eine Verbindung von SAP ERP und Salesforce Lösungen geschaffen wird. Nutzt hierfür die vorgefertigten Schnittstellen, um verschiedenste Daten zu übertragen und Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Ganz einfach die Application installieren, nach euren Wünschen konfigurieren und los geht´s. Quick & Easy eben.

Quick & Easy explained by Experts…

Um euch genauer zu erklären, was dahintersteckt, haben wir Jan Bechthold eingeladen. Er ist Head of Solution & Service Delivery Europe bei Vigience und am 24.03. live dabei.

Von unserer Seite haben wir Thomas Böhme und Sven Petzold dabei, die sich bestens mit der Technologie auskennen und als E-Commerce– und Salesforce-Experten genauer beleuchten werden, welche Möglichkeiten sich mit Overcast und der Quick Start Lösung bieten.

Also seid dabei und meldet euch zum Webinar »Quick & Easy: Shopsystem, CRM und ERP in Echtzeit verbinden« am 24. März ab 10 Uhr an.