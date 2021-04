»Remote Work – Tipps für erfolgreiches Digital Business aus dem Homeoffice« [Webinar]

Der kleine Plausch an der Kaffeemaschine, der so manch wertvolle Idee oder Anregung für ein Projekt gegeben hat. Das freundliche Hallo auf dem Flur, der Austausch über Wochenendausflüge mit den Kollegen am Mittagstisch. Wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir das wieder analog erleben können. Good News: All das funktioniert auch remote. Und zwar richtig gut. Welche Möglichkeiten es gibt, den sozialen Kitt innerhalb des Unternehmens sowie in Kundenprojekten oder Partnergesprächen zu bewahren und damit nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern auch Produktivität und Geschäftserfolg zu steigern – das erfahrt ihr am 21. April im Webinar: »Remote Work – Tipps für erfolgreiches Digital Business aus dem Homeoffice«.



Remote Work – von der Übergangslösung zum Alltag

Homeoffice ist zur Normalität geworden. Auch unsere Büroflächen sind, gemäß der Auflagen, nur spärlich besucht. Doch wenn wir eines gelernt haben in diesem verrückten Jahr, dann ist es, dass gute Arbeit keine Frage des Ortes ist. Doch: Fakt ist auch, dass es bei vielen Unternehmen auch weniger »menschelt«.

Zum Start der Corona-Homeoffice Saison im März 2020 stand man vor der Herausforderung, Mitarbeiter mit Hardware auszustatten, Lösungen und Tools einzuführen, die das Zusammenarbeiten ohne festen Arbeitsplatz und -alltag ermöglichen. Mittlerweile sind zoom-Meetings und Chat-Kommunikation via Teams Normalität.

Doch dort sollte es nicht nur ums Business gehen. Digitale Lösungen sind bis auf weiteres die Orte für unseren Plausch an der Kaffeemaschine, unser freundliches Hallo, den Schnack am Mittagstisch.

Remote Work – Wenn’s menschelt, wird’s gut!

Ohne klare und menschliche Kommunikation, ohne Transparenz und Ehrlichkeit werden die Kontaktbeschränkungen wirklich zu Social statt »nur« zu Physical Distancing. Es sind diese Soft Skills, die es trotz allem menscheln lassen. Wie ihr

das Zwischenmenschliche ins Digitale übersetzt

erfolgreich remote kommuniziert und zusammenarbeitet

Mitarbeiterzufriedenheit fördert und Produktivität steigert,

erfahrt ihr im Webinar: »Remote Work – Tipps für erfolgreiches Digital Business aus dem Homeoffice« am 21. April von 10-11 Uhr. Gemeinsam mit Sven Petzold berichte ich aus einem Jahr Remote Alltag. Wir beide wechseln zwischen Family Office, Büro, Kundenterminen und Kindergarten.

Am 21. April bringen wir euch zahlreiche praktische Tipps für Mitarbeiter- und Kundenkommunikation mit. Auch die ein oder andere Anekdote, wie es bei uns digital menschelt, wie man so richtig remote feiert und Spaß hat, werden wir zum Besten geben. Seid dabei und meldet euch hier kostenfrei an.