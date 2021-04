»SaaS E-Commerce: Standard, aber flexibel und anpassbar? – Das Business-Tech Double Feature mit commercetools« [Webinar]

Long time no E-Commerce Deep Dive! Am 27. und 29. April haben wir Robert Müller, Solutions Engineer EMEA bei unserem Partner commercetools zum Webinar Double Feature eingeladen. Gemeinsam mit commerce(tools)-Spezialist 😉 Mirco Gatz wird Robert euch zeigen, welche Möglichkeiten es für Business und Delivery gibt, mit standardisierten SaaS-Plattformen flexibel und individuell zu sein, ohne dabei deren Vorteile zu verlieren.



SaaS E-Commerce: Doppelt hält besser

Mit dem kommenden Thema gibt es nicht nur ein sondern gleich zwei Webinare, die euch eine vollumfängliche Sicht auf die SaaS-E-Commerce-Plattform und ihre Features bieten.

Den Anfang macht Robert Müller im ersten Webinar am 27. April. In einer Demo wird er euch die SaaS-Plattform (Software as a Service) zeigen und darauf eingehen, wie ihr als Unternehmen damit flexibel und agil bleibt. Von standardisierten Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Objekte über Prozessmodellierung via asynchroner Kommunikation bis hin zu Veränderungen des Standard-Verhaltes der Cloud Plattform stehen dabei eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung.

Meldet euch doch gleich zum ersten Teil des Features »SaaS E-Commerce: Standard, aber flexibel und anpassbar? – Das Business Feature mit commercetools« an.

Insbesondere für die Entwickler, aber auch für alle Interessierten unter euch bieten wir den zweiten Teil aufbauend am Donnerstag, den 29.04. an. Hierbei wird der Technik-Fokus verstärkt beleuchtet und mit Mirco Gatz, Software Engineer bei dotSource, um Tech-Insights erweitert. Er zeigt euch, wie simpel die Handhabung der Plattform funktioniert und wie sie es euch ermöglicht flexibel jegliche Services anzuhängen ohne großen Aufwand beim Coden. Hier geht´s zu Part zwei: »SaaS E-Commerce: Standard, aber flexibel und anpassbar? – Das Tech Feature mit commercetools«.

SaaS E-Commerce: Wie aus Standard Premium wird

Beide Speaker gehen gemeinsam auf die Vorteile der commercetools Standard-Lösung ein und zeigen euch, wie ihr den vorgefertigten generischen Aufbau der Plattform nutzt, um individuell Anpassungen und Erweiterungen vornehmen zu können. Ihr habt die Möglichkeit die Services anzubinden, die euer Business optimal unterstützen.

Meldet euch gleich hier zu beiden Teilen des Double Features an.

Wir freuen uns auf euch!