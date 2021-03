SAP ERP mit Salesforce Clouds verbinden? Aufwände gering und Produktivität hochhalten? Overcast von Vigience ist die Lösung!

Das SAP ERP mit einer Salesforce Cloud-Lösung verbinden? Nichts ist unmöglich 😉 Aber: wie immer hat alles nicht nur seinen Preis, sondern auch seine Aufwände. Viele Unternehmen stehen vor der Aufgabe und damit vor der Herausforderung, verschiedene Softwaresysteme zu verbinden. Das bedeutet Invest in Personal, Schulung, Planung und die eigentliche Umsetzung. Sprich: Schaffe Schnittstellen, bereite dich auf umfangreiche Programmierarbeiten vor und und und. Doch Support naht: Unser Partner Vigience hat mit Overcast eine Lösung geschaffen, mit der ihr ohne solch einen massiven Overload, dafür mit Effizienz und geringerer Fehlerquote das SAP ERP mit Salesforce-Cloudlösungen verbinden könnt.



SAP ERP mit Salesforce verbinden leicht gemacht

Mit seinem Produkt Overcast hat sich Vigience auf die Integration von Geschäftsprozessen sowie die Datensynchronisation in Echtzeit zwischen Salesforce und SAP ERP spezialisiert. Die Overcast Integration App des dotSource- und Salesforce ISV-Partners (Independend Software Vendor) bietet verschiedene Konnektoren, um die unterschiedlichen Salesforce Lösungen wie Commerce Cloud, Sales Cloud und Service Cloud mit dem SAP ERP zu verbinden.

Über vorgefertigte Schnittstellen können die verschiedenen bestehenden Systeme verbunden werden, ohne Programmierarbeiten zu leisten. Das bedeutet nicht nur einen geringeren Arbeitsaufwand, sondern auch eine erhebliche Zeitersparnis. Außerdem ist die Komplexität der Integration gering und die Fehleranfälligkeit im Prozess niedriger.

Doch was heißt das für euch? Daten in Echtzeit kannst du hier zum Beispiel für deinen Onlineshop nutzen, um immer die aktuellen Verfügbarkeiten anzuzeigen. Und auch kundenspezifische Daten lassen sich im Shopsystem ausspielen, um zum Beispiel individuelle Konditionen direkt in der Bestellmaske einzubinden. Auch Retouren oder Lagerbestände können abgerufen werden. Es bieten sich unzählige Möglichkeiten der Nutzung, die deine digitalen Prozesse erleichtern.

SAP ERP und Salesforce: Quick & easy connected

Vigience selbst wirbt mit einer Integration innerhalb weniger Stunden. Und das ohne ein weiteres Tool oder besondere Vorkenntnisse. Das benutzerfreundliche Design und die Usability der App vereinfachen die Verbindung der Systeme maßgeblich.

Ihr sucht nach genau dieser Lösung für eure Prozessoptimierung und wollt ressourcenschonend mit einer einfach installierten und schnell konfigurierten App arbeiten? Gern beraten wir euch zum Thema Quick Start und Overcast mit unserem Partner Vigience. Informiert euch gern vorab im kommenden Webinar über die Features der App. Am 24. März stellen unsere E-Commerce- und CRM-Experten Thomas Böhme und Sven Petzold sowie Jan Bechtold von Vigience dabei Overcast vor. Meldet euch doch gleich hier kostenfrei an.