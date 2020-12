Smarte Suchfunktionen im B2B-Commerce: So steigert ihr eure Umsätze [5 Lesetipps]

Angenommen, man sucht online ein ganz bestimmtes Produkt. Was erwartet man von einem Webshop? Ganz einfach: Man möchte das Produkt so schnell und so einfach wie möglich finden. Was macht man also, wenn die Suchfunktion der Website nicht sofort auffindbar ist oder nicht die gewünschten Suchergebnisse auswirft? Die Konsequenz: Man sucht ohne lange zu überlegen in einem anderen Shop weiter. Die Suchfunktion kann also ein kaufentscheidenes Kriterium sein.

Niemand ist heutzutage bereit, sich auf eine lange und umständliche Produktsuche zu begeben. Für 74% der B2B-Einkäufer ist eine ausgefeilte Suchfunktion die wichtigste Shop-Funktionalität. Die Qualität der Suchfunktion entscheidet also maßgeblich über die Usability eines B2B-Shops und damit auch über Absprung und Conversion Rate. Trotzdem ist die Suchfunktion vieler Online-Shops weiterhin nicht zufriedenstellend.

Smarte Suchfunktionen verhindern den Absprung im Onlineshop

Eine intelligente Suche im Onlineshop sorgt dafür, dass Kunden auf direktem Weg zum gewünschten Produkt finden. Suchergebnisse werden in Millisekunden berechnet und ein intelligenter Algorithmus gibt gezielte Ergebnisse aus, indem z. B. Fehler erkannt und korrigiert, Vorschläge gemacht und automatische und manuelle Anpassungen erkannt werden. Eine intelligente Suche im Onlineshop lässt sich auch ohne Probleme an die unternehmensspezifischen Prozesse anpassen, ermöglicht einen effizienten Einstieg in den Einkaufsprozess und einen schnelleren Kaufabschluss.

Fehlertoleranz: Korrektur von Schreibfehlern und integrierte »Meinten Sie«-Funktion

Korrektur von Schreibfehlern und integrierte »Meinten Sie«-Funktion Thesaurus: Sprachgebrauch und umgangssprachliche Bezeichnungen werden berücksichtigt

Sprachgebrauch und umgangssprachliche Bezeichnungen werden berücksichtigt Autosuggest: Intelligente Text- und Produktvorschläge zur Sucheingabe via Vorschaufenster

Intelligente Text- und Produktvorschläge zur Sucheingabe via Vorschaufenster Facetten-Navigation: Filteroptionen lassen den Kunden die Produkte eingrenzen und erleichtern die Suche

Filteroptionen lassen den Kunden die Produkte eingrenzen und erleichtern die Suche Semantik: Suchwortkombinationen mit Eigenschaften im Suchfeld werden ermöglicht

Suchwortkombinationen mit Eigenschaften im Suchfeld werden ermöglicht Ergebnismanagement: In der Ergebnisliste können einzelne Produkte gepusht oder ausgeblendet werden

Smarte Suchfunktionen mit dem richtigen Partner

Wir sind froh, mit unserem neuen Partner Coveo zukünftig Suchfunktionen und User Experiences noch besser zu gestalten. Coveo ist ein kanadisches Software-as-a-Service-Unternehmen mit Hauptsitz in Quebec und Niederlassungen in den USA und Großbritannien. Die smarte Suchtechnologie von Coveo verwendet künstliche Intelligenz, um schnell relevante Ergebnisse zu liefern und dadurch die User Experience für Nutzer zu verbessern.

Bei einem ersten Kunden, der Heidelberger Druckmaschinen AG, haben dotSource und Coveo die Lösung in die Salesforce B2B Commerce Plattform integriert. Die Coveo Search Engine verbessert die Qualität der Suchergebnisse signifikant und erlaubt es darüber hinaus, die vom Kunden geforderten Features, wie Thesaurus, Fuzzy Search, Search Replacement Terms usw. zu realisieren.

Dabei ist Coveo in die Salesforce-Standardkomponenten (z.B. Darstellung der Suchergebnisse in Salesforce) integriert und bietet Heidelberger Druckmaschinen weitere Ausbaustufen. Dazu zählen u. a. Erweiterungen um kundenspezifische Kataloge oder Machine Learning auf Basis von Kundeninteraktionen im Shop (Warenkörbe, Bestellungen, Suchmuster etc.).

Mit jeder Suchanfrage wird die Coveo KI trainiert, sodass das Unternehmen in der finalen Ausbaustufe eine verbesserte, ganzheitliche Sicht auf das Kundenverhalten erhält und diese Erfahrungen für personalisierte Marketing- und Vertriebsmaßahmen nutzen kann.

Mehr dazu in der aktuellen Pressemitteilung.

