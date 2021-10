Stibo Systems zum »Leader« moderner PIM-Lösungen gekürt!

Stibo Systems, Partner der dotSource und weltweit führender Anbieter von Multidomain-Stammdatenmanagementlösungen, gab jüngst bekannt, zu den auserwählten Unternehmen zu gehören, die von Forrester zur Teilnahme an der Forrester Wave™-Evaluierung Q2 2021 zum Thema Produktstammdatenmanagement eingeladen wurden. In dieser Kategorisierung wurde Stibo Systems vom Marktforschungsinstitut Forrester zum »Leader« gekürt. Wir werfen heute einen Blick auf das Ranking und darauf, was Stibo eigentlich alles kann.

Stibo Systems setzt sich an die Spitze

In dem Forrester Wave-Reporting wird gesagt, dass »Stibo Systems gut zu Unternehmen mit komplexen, multidomain-fähigen Datenmanagement-Anforderungen passt, die die Flexibilität eines modernen PIMs wünschen, ohne auf eine robuste Datenmodellierung und Governance zu verzichten.«

» In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Kunden, die nach Datentransparenz streben, für unsere fortschrittliche Multidomain-MDM-Lösung entschieden. Diese beinhaltet die Implementierung von PIM-/Produkt-MDM- und Produktdatensyndizierungs-Funktionen. Oft sind diese Funktionen der Beginn der späteren Multidomain-Lösung. Unternehmenskunden nutzen unsere Lösungen, um das Kundenerlebnis in Schlüsselindustrien wie Produktion, Distribution, Konsumgüter und Handel zu verbessern. «

so Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems.

Im Forrester-Ranking erreichte Stibo Systems die höchstmögliche Punktzahl in folgenden Bereichen:

Produktdatenerstellung und Onboarding

Produktdatenmanagement

Governance und Prozessunterstützung

Bereitstellung und Support

Innovations-Roadmap

Partner-Ökosystem

Kundenbasis

Umsatz

18 Prozent der befragten erwachsenen Online-Käufer in den USA haben laut Forrester einen online gekauften Artikel zurückschickt, da die Beschreibung ungenau war. Deshalb sind präzise und ansprechende Produktdaten die Grundlage für den Aufbau von Kundenvertrauen und Kundenloyalität, spielen aber auch eine wichtige Rolle, wenn Kunden in die Lage versetzt werden sollen, ein Experte im Kaufprozess zu sein.

Außerdem führt Forrester weiter an:

» Mit der zunehmenden Rolle digitaler Kanäle in der Customer Journey (sowohl in Geschäften als auch online, wie durch die Pandemie beschleunigt), den steigenden Kundenerwartungen an personalisierte Inhalte und den wachsenden Anforderungen der Kanäle an maßgeschneiderte Daten und Rich Media, ist PIM in den Fokus gerückt. «

Stibo Systems mit STEP als Marktführer

Das Stibo Systems Stammdatenmanagement hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen die Organisation ihrer Daten zu vereinfachen und dem Kunden, trotz der wachsenden Anforderungen des digitalen Zeitalters, mehr Datentransparenz zu gewährleisten. Dafür analysiert es diese in Echtzeit und leitet aus ihnen Handlungsempfehlungen ab. Neben der Erfassung, Verwaltung und der gemeinsamen Nutzung komplexer Daten verhilft STEP auch zu

einer gesteigerten betrieblichen Effizienz

der Beschleunigung der digitalen Transformation

agilen Prozessen

kundenzentrierten Erlebnissen

einer höheren Markentransparenz

Stibo STEP erleichterte also die zentrale Speicherung aller Produktinformationen, sammelt Informationsmaterialien aus unterschiedlichen Kanälen und schafft damit die optimale Basis für euren Geschäftserfolg.

In der untenstehenden Webinaraufzeichnung »PIMp your Supplier Management – Wie Sie die Produktdaten Ihrer Lieferanten erfolgreich managen« zeigten Tino Machts, Teamlead PIM/MDM bei dotSource GmbH, und Karsten Schulze, Senior Consultant bei Stibo Systems GmbH, wie Datenmengen effizient gemanagt und gleichzeitig Kunden- und Lieferantenzufriedenheit gesteigert werden können.

