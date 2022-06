Strategieberatung für das Digital Business: Visionäre Ideen entwickeln mit Digital Consulting [Best Practices]

Immer kürzere Innovationszyklen, neue Wettbewerber im Markt, sich ständig wandelnde Kundenbedürfnisse: Um in der Zeit des digitalen Wandels erfolgreich zu sein und zu bleiben, darf man niemals aufhören, sich neu zu erfinden. Unternehmen müssen also ihre strategische Ausrichtung stets aufs Neue hinterfragen und anpassen. Im besten Fall hat man erfahrene Partnerinnen und Partner an seiner Seite, die alle Fallstricke des Digital Business kennen. Wie wichtig und wie vielfältig solche Beratungsleistungen sind, zeigt die aktuellen Best-Practice-Publikation »Digital Consulting«.

Strategieberatung und Projektplanung aus einer Hand

Es ist bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ob es nun um die großen Richtungsfragen und Visionen für die Zukunft eures Unternehmens geht, oder um die ganz konkrete Entscheidung, welches Software-Tool denn nun eingeführt werden sollte – Consulting ist in vielen Bereichen des Digital Business gefragt. Das gilt in gleichem Maße für Unternehmen im B2B- wie auch im B2C-Bereich. Denn auch wenn die Zielgruppen sich unterscheiden: Die strategischen Herausforderungen sind oft ähnliche.

In vielen Fällen zeigt sich dabei: Der beste Partner für Digitalprojekte zeichnet nicht nur die Roadmap mit euch zusammen, sondern begleitet euch auf der gesamten Reise zur erfolgreichen Umsetzung.

So beispielsweise beim Projekt unseres Kunden FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH. Der Spezialist für Heim- und Handwerk betreibt über 270 »Sonderpreis Baumarkt«-Filialen in Deutschland und ist seit 2014 mit eigenem Onlineshop am Start. Um die Vielzahl der angebotenen Artikel und der zugehörigen Produktdaten zu managen, war eine Produktinformationsmanagement-Lösung (PIM) die richtige Wahl.

Hierzu hat dotSource das Unternehmen bei der Auswahl des passenden PIM-Anbieters beraten und ein geeignetes Datenmodell konzipiert, um langfristig eine hohe Produktdatenqualität zu sichern. Auch die anschließende Einführung des neuen Systems und die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von »Sonderpreis Baumarkt« hat die Digitalagentur übernommen. So profitierte der Kunde von den Vorzügen einer Full-Service-Agentur, indem Consulting und Implementierung des Datenmanagements Hand in Hand gingen.

Strategieberatung: Von Systemauswahl bis Design-Thinking-Workshops

Nicht nur bei PIM-Systemen ist die Auswahl an digitalen Tools für verschiedene Bedarfe immens – und mitunter unübersichtlich. Für einen besseren Überblick hilft ein kompetenter, erfahrener Partner bei der Anforderungsaufnahme und Anbieterauswahl, um die passende Software-Lösung für euer Business zu finden. Aber die Beratung zu einem geeigneten System ist nur einer von zahlreichen Aspekten, des Digital Consulting.

Durch Design-Thinking oder A/B-Testing lassen sich beispielsweise neue Visionen der eigenen Marke entwerfen oder Optimierungspotenziale entlang der Customer Journey aufdecken. Denn oft geht es darum, Bestehendes einfach noch besser zu machen, als es ist.

So ging es dem nordrhein-westfälischen Unternehmen SLV, das Lichtlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Das Unternehmen wandte sich an dotSource, um für seinen Online-Auftritt eine neue, nutzerorientierte Design- und Content-Strategie zu entwickeln.

Um die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen in den Fokus zu rücken, wurden in gemeinsamen Workshops Kunden-Personas, deren Customer Journeys und relevante Touchpoints identifiziert. Auf dieser Basis erfolgte dann ein gezielter Relaunch des Webauftritts. Das Ergebnis überzeugte auf ganzer Linie: SLV wurde wenig später mit dem Shop Usability Award in der Kategorie B2B ausgezeichnet.

Strategieberatung: Digital Consulting Best Practices jetzt herunterladen!

Das Spannende am Digital Consulting sind die vielfältigen Ideen und Projekte, die daraus entstehen. Einen kleinen, anregenden Ausschnitt dieser Vielfalt bieten unsere Best Practices »Digital Consulting« zu Kundenprojekten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, vom Agrarhandel über die Modebranche bis zum Event- und Messesektor.

Die Best Practices zeigen beispielhaft, wie auch euer Unternehmen mit klugen und zukunftssicheren Strategien zum digitalen Champion wird. Anhand erfolgreicher Kundenprojekte zum Digital Consulting erfahrt ihr unter anderem

warum zukunftsfähige Digital-Konzepte von einem erfahrenen Blick von außen profitieren

wie die Systemauswahl für E-Commerce, Marketing-Automation oder Customer-Relationship-Management durch Consulting erleichtert wird

womit sich gezielte Design- und Prozessoptimierungen für euer Business erreichen lassen

