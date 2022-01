Tech-Trends 2022: 5 Technologien für mehr Flexibilität, Sicherheit und Produktivität

Tech-Trends im Blick zu behalten, zahlt sich aus! Denn auch wenn Neuerungen initial mitunter mit Aufwand und Kosten verbunden sind, können sie euch langfristig dabei unterstützen, Effizienz und Zufriedenheit im Team sowie die Loyalität eurer Kundinnen und Kunden zu steigern.

Hierfür solltet ihr diejenigen Trends identifizieren, die euer Business voranbringen und sie in eure Strategien und Prozesse integrieren. Habt ihr die Tools gefunden, die zu eurem Unternehmen passen, werden sie der Hebel sein, mit dem ihr noch flexibler auf die Anforderungen eurer Zielgruppe reagieren, eure Daten sicher verwalten und Aufwände verringern könnt.

Tech-Trends für mehr Flexibilität

Trend 1: Cloud-native Plattformen

Cloud-native-Plattformen sind Technologien, die es eurem Unternehmen ermöglichen, neue Anwendungsarchitekturen zu entwickeln. Diese sind von einzelnen Betriebssystemen losgelöst und können auf beliebige Cloud-Plattformen übertragen werden. Somit sind eure Anwendungen und Services ohne spezifische Hardware oder eine lokale IT-Infrastruktur verfügbar.

Außerdem verringert der hohe Grad an Automatisierung die Fehleranfälligkeit durch manuelle Bedien- und Konfigurationsfehler.

Trend 2: Composable Applications

Wie der Name verrät, basieren Composable Applications auf der Idee, dass einzelne Funktionsblöcke von der Anwendung oder dem Prozess getrennt werden und zu neuen Anwendungen mit erleichtert besserer Funktionalität zusammengesetzt werden. Durch die Wiederverwendung von Code wird die Markteinführung neuer Softwarelösungen beschleunigt.

Tech-Trends für mehr Sicherheit

Trend 3: Cybersecurity Mesh

Da immer mehr Unternehmen auf hybride Arbeitsmodelle angewiesen sind, gehören strenge Identitätsprüfungen und Autorisierungen für verschiedene Geräte und Dienstleistungen zur Arbeitsroutine.

Cybersecurity Mesh gilt als Ansatz für eine Sicherheitsarchitektur, die die Zusammenarbeit verschiedener eigenständiger Sicherheitslösungen ermöglicht, um den Zugriff von unterschiedlichen Geräten und Standorten vollständig abzusichern. Außerdem gewährleistet das Sicherheitsnetz die Einhaltung von Richtlinien in Cloud- und Nicht-Cloud-Umgebungen.

Trend 4: Privacy-Enhancing-Computation

Auch bei der Privacy-Enhancing-Computation geht es um Datensicherheit. Sie schafft eine vertrauenswürdige Umgebung, in der Daten verarbeitet und analysiert werden können. Die Daten sind verschlüsselt und ihre Verarbeitung läuft außerdem dezentral ab. Das ermöglicht die vertrauliche Arbeit mit Daten unabhängig vom Standort der Nutzerinnen und Nutzer.

Tech-Trend für mehr Produktivität

Trend 5: Autonome Systeme

Autonome Systeme basieren auf künstlicher Intelligenz. Sie agieren selbstständig und können auf verschiedene Situationen individuell reagieren. Solche Systeme gibt es in der virtuellen Welt, um beispielsweise Cyber-Angriffe abzuwehren. Aber auch physische Systeme wie kollaborative Roboter, Drohnen, Operationsroboter können Menschen die Arbeit erleichtern oder sogar vollständig abnehmen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn bestimmte Arbeiten zu gefährlich sind wie beispielsweise beim Umgang mit schädlichen Substanzen.

Tech-Trends für digitale Champions

Mehr Tech-Trends und Best Practices für euer Unternehmen findet ihr in unserem brandneuen Trendbuch »Digitale Champions«. Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet die Trends für Industrie und Handel direkt in euren E-Mail-Postfach.