TheirTube – Die YouTube-Startseite der Anderen [Netzfund]

Willkommen in der Bubble! Zwei Designer führen anschaulich den »Rabbit Hole«-Effekt vor und präsentieren auf ihrer Webseite die YouTube Feeds von anderen, recht speziellen Internetnutzern. Für Verschwörungstheoretiker, Frutarier oder Klimaleugner ist das hier nichts neues. Alle anderen können weiterlesen!

TheirTube = BubbleTube

Die Erde ist eine Scheibe, eine geheime New World Order ist für Corona verantwortlich und Linksliberale wollen den Kommunismus 2.0 etablieren: Die Liste an modernen Verschwörungsideologien ist lang und kurios. Oft und gerne möchte man sich unweigerlich an den Kopf fassen, wenn man über eines jener Videos stößt, in denen prominente und weniger prominente »Aufklärer« vermeintlich konspirative Kräfte enttarnen.

Nun gibt es eine gute Chance, sich noch länger an den Kopf fassen zu dürfen. TheirTube macht’s möglich. Das Projekt zweier Designer zeigt, wie die YouTube-Startseite von Menschen aussieht, die beispielsweise den Klimawandel leugnen, der Prepperszene angehören oder schlicht erzkonservativ sind. Auf diese Weise wird der sogenannte »Rabbit-Hole«-Effekt vorgeführt: Der Algorithmus der Plattform spült immer wieder neue, inhaltlich verwandte Vorschläge rein, wobei sich der Absurditätsgrad mitunter von Mal zu Mal steigert.

Beim Klicken auf den Verschwörer-Algorithmus werden beispielsweise Video-Empfehlungen zur »Pizza Gate«-Verschwörung angezeigt. Diese ist eine bizarre und extrem rechte Verschwörungstheorie, die besagt, dass Kinder aus dem Keller einer beliebten Pizzeria in Washington D.C. versteckt werden. Auf dem Höhepunkt der Verschwörung betrat ein bewaffneter Schütze die Pizzeria und verlangte, in den Keller gebracht zu werden. Problem dabei: Die Pizzeria hatte überhaupt keinen Keller.

TheirTube legt den Finger in die Wunde

Der Algorithmus von YouTube macht 70 Prozent aller Aufrufe auf der Videoplattform aus. Obwohl er möglicherweise nützlich ist, kann er jedoch immer wieder dieselben Standpunkte anzeigen und bestehende Tendenzen bestätigen oder verstärken. Das kann letztlich dazu führen, dass Menschen radikale Überzeugungen und Ideen haben.

In den letzten Jahren wurde YouTube immer wieder für sein umstrittenes Empfehlungssystem kritisiert. Kritiker warfen der Plattform immer wieder vor, dass Nutzer, die für krude Theorien anfällig sind, durch den Algorithmus immer weiter in das »Rabbit-Hole« gedrängt werden und auf der Plattform nur noch derartige Videos angezeigt bekommen.

TheirTube ermöglicht es dem interessierten Nutzer also in die Algorithmen anderer Nutzer einzutauchen. Auch, wenn die Videoauswahl dort verrückt erscheint, so ist sie für andere ganz normal.

Verrückt, dieses Internet.