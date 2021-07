Tokyo Tree: digitale Unterstützung für die deutschen Olympia-Athleten [Netzfund]

Wer erfolgreich sein will, braucht viel Selbstvertrauen, Ehrgeiz und die Unterstützung seiner Mitmenschen. Ebenso auch die 438 Sportler des deutschen Olympia-Teams, die seit letzter Woche um einen Platz auf dem Treppchen eifern.

Zu gern würden die Sportfans die Athleten vor Ort anfeuern, aber auf den Rängen von Olympia bleibt es in diesem Jahr ruhig. Aufgrund der Pandemie dürfen die ausländischen Sportliebhaber nicht nach Japan einreisen. Damit diese das deutsche Team trotzdem unterstützen können, hat sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sport Marketing (DSM) mit der Hamburger Agentur Kolle Rebbe zusammengetan und den »Toyko Tree« entwickelt.

Tokyo Tree: Fan-Botschaften in Echtzeit

Angelehnt an die japanische Kirschblüte »Sakura«, eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur, entwickelten sie einen Baum, der über Mini-Drucker Botschaften für die Athleten übermittelt. Hierzu kann jeder, der das deutsche Team unterstützen möchte, einen Kommentar auf dem eigens erstellten Instagram-Profils @teamdtree hinterlassen. Diese flattern dann in Echtzeit als symbolische Blütenblätter aus den Druckern in der Krone des Baumes, der direkt im Eingangsbereich des deutschen Team-Quartiers steht.

Wer kein Instagram nutzt, kann seine Botschaft auch auf der Seite »Deutsches Haus Digital« hinterlassen, eine Plattform die mit exklusiven Updates und spannenden Angeboten versucht, die Fans am Geschehen in Tokio teilhaben zu lassen.

Tokyo Tree: herzliche Unterstützung auch für die Paralympics

Wie sehr sich die Teilnehmer über die Nachrichten freuen, teilen sie täglich auf Instagram und bei so viel Zusammenhalt und liebevoller Unterstützung, freut man sich doch selbst gleich ein bisschen mit.

Die Olympischen Siele enden am 08. August aber der Baum wird in Tokio bleiben und auch die Sportler der Paralympics im September mit liebevollen Botschaften der Fans beglücken.