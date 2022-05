Traktor-Tec: Hersteller »John Deere« sperrt geklaute Maschinen remote [Netzfund]

Treckerfahren. Der Traum vieler Kinder und für viele nach wie vor das Sinnbild einer analogen Landwirtschaft. Doch weitgefehlt. In modernen Traktoren steckt mehr Technik, als auf den ersten Blick zu vermuten ist. Aktuell zu sehen beim Landmaschinenhersteller »John Deere«.

Der Agrarriese ortet aus der Ukraine geplünderte Traktoren und Mähdrescher über GPS und schaltet sie aus der Entfernung ab. Völlig remote. Die Landmaschinen sind damit für die Diebinnen und Diebe nutzlos. Hochdigitalisierter Soft- und Hardware sei Dank. Was gut klingt, hat jedoch auch Schattenseiten.



Traktor-Sperrung soll Plünderungen unrentabel machen

Wie CNN berichtet, häufen sich seit Wochen die Berichte über russische Plünderungen in den besetzten ukrainischen Gebieten. Eine davon betrifft einen Agrartec -Händler in der Stadt Melitopol.

Vermeintliche Ausbeute sind 27 Landmaschinen im Wert von 5 Millionen US-Dollar. Wie Hersteller John Deere per GPS-Daten herausgefunden hat, befinden sich die Traktoren und Co. nun in Tschetschenien. Allerdings können die Maschinen aktuell nicht mal angeschaltet werden.

Traktor-Software hat düsteren Hintergrund

Doch die genutzte Software hat auch Schattenseiten. So hindert sie Landmaschinenbesitzerinnen und -besitzer daran, eigene Reparaturen an den Landmaschinen vorzunehmen.

Ironischerweise ist deshalb bereits gecrackte Software im Umlauf. Diese kann die verhängte Remote-Sperre wieder aufheben, befürchten Experten. Daneben kann die Sperre nicht dafür schützen, dass Traktoren und Co. für Ersatzteile ausgeschlachtet werden.

Im Fall der gestohlenen ukrainischen Maschinen ne gute Sache, rundum allerdings doch ne tricky Kiste, wie ihr merkt.

Unser Learning: Immer genau hinschauen. Wir bleiben optimistisch.

