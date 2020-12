»Wait for it: Wenn Warteschlangen im Webshop zum Must-have werden« [Webinar]

Na, ist denn schon wieder Weihnachten?! Hygieneregeln und beschränkte Besucherzahlen lassen sie aktuell überall wachsen: Warteschlangen. Aber auch online tummeln sich immer mehr Kunden gleichzeitig in Shops und auf Websites, um noch schnell die letzten Geschenke und besten Schnäppchen zu ergattern. Wie ihr als Shop-Inhaber damit umgeht und die Kunden auf euren Seiten trotz hoher Last zum Kauf motiviert, erfahrt ihr im kommenden Webinar:



Wait for it: Wie Warteschlangen die Kunden halten

Im neuen Jahr starten wir direkt mit einem Thema das aktueller nicht sein könnte: Besonderes Lastverhalten bei Webshops. Wie man das mithilfe der richtigen Tools managed und sogar noch davon profitiert, erfahrt ihr von unseren Experten in Sachen Cloud Services und Application Management Max Stötzner und Erik Dommrich im Webinar »Wait for it: Wenn Warteschlangen im Webshop zum Must-have werden«.

Wait for it: Was queue-it & Co. können

Mit welchen Maßnahmen ihr wann eingreifen solltet, um das besondere Nutzerverhalten zu skalieren und welche Möglichkeiten es dafür gibt, bringen euch unsere Referenten näher. Sie stellen euch Systeme vor, die ihr dafür nutzen könnt und zeigen auf, wie sich der Nutzer im Shop bewegt, was gewöhnliches Lastverhalten ist und wie ihr spezielles erkennt. Vom Ansturm hin in geordnete Bahnen oder besser Warteschlangen erfahrt ihr, wie ihr euren Webshop optimiert und mehr Conversions generiert.

Auch diese Fragen sollen nicht unbeantwortet bleiben:

Welche Formen von Lastverhalten gibt es?

Wie wirken sich diese auf eure Systemumgebung aus?

Wie könnt ihr auf die verschiedenen Arten von Lastverhalten reagieren?

Welche Entscheidungshilfen gibt es für die Maßnahmen?

