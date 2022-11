Die Welt der Web-Analytics steht Kopf. Die vielfach eingesetzten Analytics Tools von Google gelten nicht mehr als DSGVO-konform und müssen nach und nach ersetzt werden.

Die Web-Analytics-Lösung unsers neuen Partners Piwik PRO wird nicht nur den DSGVO-Richtlinien gerecht, sondern ermöglicht eine komplette Abbildung der Customer Journey eurer Kundschaft. Bereits jetzt freuen wir uns über gemeinsame Projekte und sind sehr gespannt, was die die neue Welt der Webanalyse noch für uns bereithält.

Piwik PRO im Überblick:

Web-Analytics mit Transparenz

Web-Analytics unterstützt Unternehmen dabei, das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern auf Websites und in Mobile Apps zu tracken und besser zu verstehen. Diese Daten ermöglich es Unternehmen, Kundinnen und Kunden zielgerichtet anzusprechen, bestehende Services weiterzuentwickeln und neue Features zu etablieren. Daher ist die Nachfrage nach Alternativen zu den weitverbreiteten Tools von Google Analytics hoch.

Während Google nicht garantieren kann, dass gespeicherte Daten zum Nutzungsverhalten nicht in die USA transferiert werden, betreibt Piwik PRO seine Server direkt in Deutschland. Somit ist der Verbleib der Daten in der EU sichergestellt und die Datenschutzgrundverordnung von 2016 wird eingehalten.

» Für viele unserer Kunden, spielt die DSGVO-konforme Webanalyse eine sehr große Rolle. Mit Piwik PRO haben wir nun einen starken Partner für ebendiese Problemstellung an Bord, freut sich Christian Otto Grötsch, unser Gründer und Geschäftsführer über die neue Partnerschaft. «

Web-Analytics mit umfassenden Funktionen

Neben dem angemessenen Schutz personenbezogener Daten, bietet die Analytics-Suite Tools für benutzerdefinierte Dashboards und Berichte, die das Nutzungsverhalten veranschaulichen und die datengetriebene Entscheidungsfindung unterstützen. Diese ähneln in ihrer Darstellung den Tools von Google, sodass der Umstieg nicht allzu schwerfällt.

Piwik PRO wird sowohl in der Cloud als auch On-Premise angeboten. Der Piwik PRO »Core Plan« ist kostenfrei, während die Kosten des »Entperise Plan« sich nach den spezifischen Anforderungen eures Unternehmens richtet. Neben der Webanalyse, dem Consent und Tag Manger bietet der Enterprise Plan von Piwik PRO zusätzlich eine Customer Data Plattform.

Tag Manager

Über den Tag Manager lassen sich Pixel, Tags und JavaScript-Codes eurer Webseiten ganz ohne IT-Unterstützung einbinden. Dabei benötigt jeder Tag eine Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer und berücksichtigt somit ihre individuellen Datenschutzpräferenzen. Der Consent Manager unterstützt außerdem die Anpassung der Zustimmungsmechanismen für verschiedene Datenschutzrichtlinien wie der europäischen DSGVO oder der kalifornischen CCPA.

Consent Manager

Im Consent Manager werden die Einwilligungen der Nutzerinnen und Nutzer gesammelt, so dass die Datenverarbeitung stets den Angaben der Websitebesucherinnen und –besucher entspricht. Dafür werden den Anwenderinnen und Anwendern von Piwik PRO verschiedene Consent-Templates zur Verfügung gestellt.

Customer Data Plattform

Der Audience Manager präsentiert alle Kundendaten auf einem Blick und ermöglicht die Erstellung von Kundenprofilen, die sowohl individuelle als auch gemeinsam Merkmale und Verhaltensweisen von Kundinnen und Kunden aufzeigen. Hierzu können Daten aus verschiedenen Quellen wie dem CRM-System, verschiedenen E-Commerce-Plattformen, Web-Formularen aber auch aus Offline-Quellen importiert werden.

Web-Analytics mit Piwik PRO: So gelingt der Umstieg

Dank unserer vielfältigen Projekte und mit unserer langjährigen Erfahrung im Tracking-Bereich unterstützt euch unser Digitalmarketing-Team während des gesamten Prozesses und ermöglicht euch somit einen reibungslosen Umstieg auf Piwik PRO.

Web-Analytics für Marketing- und Data-Champions: Whitepaper jetzt kostenfrei herunterladen

Daten vereinfachen nicht nur die Marketingentscheidungen eures Unternehmens, sondern verbessern diese gleichzeitig. Im Whitepaper »Data-driven Marketing« erfahrt ihr, wie ihr in eurem Unternehmen eine sinnvolle Datengrundlage schafft und wie ihr von vorhandenen Daten profitiert.

Füllt dazu das Formular aus und erhaltet euer kostenfreies Exemplar.