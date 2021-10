Yunomi: Googles smarte Tasten-Tasse [Netzfund]

Überall Stifte, Notizberge, vielleicht sogar Krümel… Manchmal ist es einfach schwer, Ordnung auf dem Schreibtisch zu halten. Doch was darf auf keinen Fall fehlen? Die Kaffeetasse natürlich! Da kann es auch mal passieren, dass der Tasseninhalt im Schreibtisch-Chaos auf eurer Tastatur landet. Aber aufgepasst ihr Workaholics und Kaffeeliebhaber. Mit dieser Tasse gehört das der Vergangenheit an.

Yunomi: Tech-Tasse mit Stil

Die von Google Japan entwickelte Fusions-Tasse »Yunomi« besitzt ein gebogenes Keyboard mit weißen Tasten und blauen Schriftzeichen als Hülle. In der Mitte befindet sich ein Thermobehälter für euer Getränk. Der Begriff Yunomi beschreibt ursprünglich einen japanischen Teetassen-Stil der sich durch ein schlankes und hohes Tassen-Design auszeichnet. Diesem Stil ist die Tech-Tasse nachempfunden.

Wer sich immer noch nichts unter der Tasse vorstellen kann findet mehr Antworten im Video:

Fraglich ist bisher, ob die Tasten beim Trinken stören oder ein beherzter Griff um den Becher für ungewollte Eingaben sorgt. Mit etwas Übung kann man während der Bedienung eventuell sogar der Kaffee genießen.

Yunomi für Tüftler

Was vielleicht etwas scherzhaft aussieht und auch als solcher am 1.April 2020 veröffentlich werden sollte, funktioniert laut googlewatchblog tatsächlich! Hauptgrund für die ursprünglich als Scherz gedachte Tassen-Innovation war wohl der häufig auf Tastaturen verschüttete Kaffee bei Google.

Der Prototyp soll allerdings auch einer bleiben, denn Google beabsichtigt nicht, die Tasse in Serie zu produzieren.

Jedoch ist es für euch nicht unmöglich an eine Tasse zu kommen! Die Tüftler unter euch haben jetzt die Möglichkeit, die Tasse einfach selbst nachzubauen. Das Gboard-Team veröffentlichte die komplette Anleitung auf der Open-Source-Plattform GitHub. So kann jeder findige Bastler seine eigene Tastatur-Tasse bauen und die japanischen Schriftzeichen auf einzelnen Tasten sogar durch lateinische Buchstaben ersetzen.