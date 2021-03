Zeit, neu zu denken [Eventtipp]

Es ist Frühling. Woran wir das merken? Es geht wieder los mit spannenden Konferenzen und Veranstaltungen, sowohl bei uns mit der Handelskraft Konferenz als auch bei unseren Partnern. So wie bei SAP und der SAP NOW, die in diesem Jahr am 9. und 10. März unter dem Motto »Zeit, neu zu denken« online stattfindet.

Seid kostenfrei dabei und sichert euch die begehrten Tickets.



Zeit für die SAP NOW

Erlebt an zwei live Veranstaltungstagen über die interaktive SAP NOW Online-Plattform hochkarätige Speaker:innen, Content und Deep-Dives en masse.

Mit dabei sind unter anderem Luca Mucic, Chief Financial Officer, und Masa Schmidt, Head of Marketing von der SAP SE, die ihr Expertenwissen mit euch teilen. Neben SAP-Vorständen und -Referenten wurden auch Kunden und Partner eingeladen, ihre Inhalte zu teilen. Also nutzt die Zeit, neu zu denken und seid kostenfrei dabei, wenn die SAP NOW am 9. März an den Start geht.

Weitere Infos zu den Speakern, Inhalten und der Agenda gibt’s in Kürze hier auf der Homepage.

Zeit für wertvollen Content

Nicht nur die Referenten sind ein echter Hingucker. Auch die Inhalte sind wohl überlegt und laden zur Teilnahme ein. Nehmt mit, welche Möglichkeiten ihr nutzen könnt, um neue Wege in der Digitalisierung zu gehen und diese erfolgreich für euer Business umzusetzen. Außerdem erwartet euch professioneller Support bei den Themen E-Commerce und Digital-Marketing, Innovationen und Best Practices inklusive.

Erfahrt, welche Schritte ihr auf dem Weg zu einem intelligenten Unternehmen gehen müsst, lasst euch von Vorreitern aus verschiedensten Branchen inspirieren, tauscht Best Practices aus und findet Antworten auf folgende Fragen: