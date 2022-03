Agile Menschen. Agiles Business: #HK2022 Speaker Franz Coriand, MTM im Digital. Business.Talk.

»Ich hab ein gutes Auge für Change.« Stimmt. Hat Franz. Doch, was Franz Coriand, Geschäftsfeldleiter Digitale Lösungen & Prokurist bei Deutsche MTM-Gesellschaft vor allem noch hat, ist ein gutes Händchen für Change.

Denn, er hat es geschafft »einen A380 während des Startvorgangs zu wenden, ohne dass der Champagner aus dem Glas der First-Class schwappt.« Bitte was? Um welchen Wandel es bei Franz und MTM geht, wie man auch in einem eher konservativen Umfeld alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu MVP, Agilität und damit zu echten Mehrwerten für das gesamte Unternehmen führt, das habe ich mit Franz im Digital.Business.Talk. besprochen.

Agile Methode für die Big Player: MTM (Methods-Time Measurement)

Läuft bei uns. Das dachten sich auch Franz und das MTM Team. Nicht nur am Standort Dresden, den Franz verantwortet, sondern unternehmensweit.

Die Deutsche MTM-Gesellschaft liefert den Branchen-Standard für effektives Zeit-Management. Der Softwarehersteller macht Fertigungszeiten messbar. Statt Stoppuhr oder dem physischen Fertigungssystem vor Ort, nutzt das Unternehmen die standardisierte und weltweit anerkannte Methode MTM (Methods-Time Measurement). Und das mit Erfolg. Bei Großunternehmen und Konzernen.

Ist doch klar, dass das jeder braucht. Und los: Kampagne planen, Werbevideos drehen und raus damit an den Mittelstand. Denn das ist es, was man will.

Doch was will denn die Zielgruppe? Was sagt denn der Markt dazu? Braucht der das überhaupt?

Diese Fragen hat jemand gestellt. Gut so. Auch wenn da alle erstmal schlucken mussten. So mitten im Startvorgang des A380 – wie Franz das Projektvorhaben sehr treffend metaphorisiert.

Agiles Business geht alle an. Und so müssen auch alle abgeholt werden

Was Franz im Podcast als Schlüsselerlebnis beschreibt, wird zum wahren Turningpoint. Nicht nur für besagte geplante Kampagne, sondern für das gesamte Unternehmen.

Wie Franz und sein Team es geschafft haben, ihren A380 zu wenden, sodass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MTM sprichwörtlich an Bord waren, das erfahrt ihr im Digital.Business.Talk.

So weit so gut zur Management Perspektive von Franz. Die Deutsche MTM-Gesellschaft macht keine halben Sachen. So viel sollte klar sein. Daher ist es nur eine logische Konsequenz, dass ihr nicht nur die Insights von Franz bekommt, sondern auch die Learnings rund um die Prozesse, die nach dem Schlüsselerlebnis starteten und bis heute die MTM-Gesellschaft, die Zusammenarbeit und das Mindset prägen.

