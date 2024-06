Videosprechstunde, digitale Krankenakte, E-Rezept, DiGAs – da scheint sich was zu bewegen im deutschen Gesundheitswesen. Langsam aber sicher. Jedenfalls. Wir bewegen mit. In der neusten Folge des Handelskraft Digital.Business.Talk. sprechen wir mit Ärztin und Gründerin Dr. med. Nadine Rohloff über Chancen und Herausforderungen digitaler Entwicklungen und Angebote in der Gesundheitsbranche.



Erfahrt in der Podcastfolge, was DiGAs sind, was sie können und wer wie davon profitiert. Hört von Endo-App Gründerin Nadine, welche Schritte entscheidend sind, um eine digitale Gesundheitsanwendung zu entwickeln und sie für Betroffene, aber auch Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal zugänglich zu machen.

Die Endo-App ist eine deutsche digitale Gesundheitsanwendung für Menschen mit Endometriose, die im DiGA-Verzeichnis des BfArM gelistet und auf Rezept erhältlich ist.

Die App bietet ein breites Spektrum an Themen und Angeboten. Darunter: Endometriose-Therapie, chronische Schmerzen, Schmerzbewältigung, Ernährung, Physiotherapie, Entspannungsübungen oder Yoga.

In der App können Patientinnen zudem ihr individuelles Symptom- und Aktivitätstagebuch führen. Sie lernen, sich besser selbst zu versorgen und mit ihrer Krankheit im Alltag umzugehen. Dafür sorgen auch leitliniengerechte Übungen und Lernmodule zur Endometriose sowie mulitmodaler Schmerztherapie, die sie in der App finden.

Noch mehr zur Endo-App, zum digitalen Status Quo des deutschen Gesundheitswesens sowie konkrete Tipps für die Entwicklung einer DiGA hört ihr in der neuen Folge des Handelskraft.Digital.Buisness.Talk.

Überall, wo es Podcasts gibt.