Das Digital Business lässt sich mit einem Song eurer Lieblingsband vergleichen: Ihr habt verschiedene Instrumente – eure digitalen Systeme. Euer Ziel ist es, ein harmonisches Stück Musik, beziehungsweise ein beeindruckendes digitales Erlebnis, zu schaffen.

Wie könnt ihr die Instrumente nun so vereinen, dass ein tolles Lied entsteht? Das weiß DXP-Experte Dominik Dühning von Magnolia, der im Digital.Business.Talk. zur Auftakt-Folge der DXP-Podcast-Reihe zu Gast ist.

In dieser Podcast-Reihe finden wir gemeinsam heraus, ob und wann sich eine Digital Experience Platform (DXP) für euch lohnt.

Dominik, Head of Strategic Accounts bei Magnolia, vergleicht die CMS-Lösung von Magnolia mit einem Gitarristen, der eine beeindruckende Solo-Performance hinlegt. Ein noch größeres Meisterwerk entsteht aber dann, wenn der Gitarrist mit den anderen Instrumenten der Band in einem Zusammenspiel harmoniert.

Genau hier entsteht die Evolution zu einer DXP. In diesem »komponierbaren« Ansatz habt ihr – um bei Musik zu bleiben –eine Orchestrierung, welche es ermöglicht, dass eure Instrumente so zusammenspielen, dass daraus ein eindrucksvolles musikalisches Werk entsteht.

Die Tools von Magnolia zeichnen sich durch ihre Flexibilität und ihrer Fähigkeit aus, sich nahtlos in eure bestehende Systemlandschaft einzufügen, erklärt Dominik im Gespräch mit Moderatorin Stephi. Websites, Onlineshops, Warenwirtschaftssysteme, Apps – all diese Systeme können ineinandergreifen. So entsteht durch das Zusammenspiel eurer Instrumente ein musikalisches Werk, sprich ein beeindruckendes digitales Erlebnis für all eure Nutzer.

Dominik unterstreicht das auf eindrucksvolle Weise mit drei Kundenbeispielen: Ob am Flughafen, in der Shopping Mall oder auf dem Kreuzfahrtschiff – eine DXP unterstützt euch darin, eure Zielgruppe mit einem individuellen Angebot anzusprechen – egal, wo und in welcher Situation sie sich befindet.

Erfahrt in der Podcast-Folge außerdem, wieso ihr von einer service-orientierten Systemlandschaft profitiert, besonders wenn ihr schon verschiedene Softwaresysteme im Einsatz habt.

Mit einer DXP und dem geschickten Einsatz von Magnolia könnt ihr sicherstellen, dass eure digitale Band eine eindrucksvolle Performance hinlegt. So teilt Dominik zum Abschluss noch drei wertvolle Tipps für den Weg zu einem DXP-Ansatz. Reinhören lohnt sich!