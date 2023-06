Podcast Relaunch: Der Digital.Business.Talk. ist zurück!

Anyplace, Anywhere, Anytime. Nein, die Rede ist nicht vom Song aus den frühen Nullerjahren.

Es geht um Commerce. Um die Flut von Angeboten im Netz. Um Information Overload und die Frage: Wie sticht man da als Brand noch raus? Was bringt User dazu, einer Marke zu vertrauen? Was macht aus Usern Kunden und aus Kunden Fans?

Achtung, Trend mit langem Bart im Anmarsch. Richtig: es geht um Personalisierung. Nach wie vor hat das große Thema des Digital Business nichts an Relevanz verloren.

Grund genug für uns, es in der Comeback-Folge des Digital.Business.Talk unter die Lupe zu nehmen. Für euch.



Podcast Relaunch: Digital.Business.Talk feiert Comeback

Personalisierung ist euer Instrument, wenn‘s darum geht, eure Kunden (und alle die es werden sollen) von den Vorzügen eurer Produkte und Dienstleistungen zu überzeugen. Bietet Nutzerinnen und Nutzern Mehrwerte, indem ihr sie mit maßgeschneiderten Angeboten zur richtigen Zeit und überall dort, wo sie sich aufhalten, abholt.

Personalisierte Angebote sind der Gamechanger in eurem Business. Deshalb dreht sich darum auch die Relaunch-Folge. Dafür ist Sarah Sorgler im Digital.Business.Talk. zu Gast. Sie ist Digital Marketing Consultant bei dotSource und im Bereich Personalisierung zu Hause.

In unseren brandneuen Podcast-Rubriken erfahrt ihr, warum Personalisierung so unverzichtbar ist. Zudem bekommt ihr Insights, wie ihr:

euer Personalisierungsvorhaben meistert

eure Kundenangebote segmentiert und aufbereitet

eure Daten richtig managed, um das Beste aus ihnen rauszuholen

Podcast Relaunch: Im agilen Sprint durch den Talk

Bevor es im Podcast um die Arbeit von Expertin Sarah ging, haben wir sie in der Rubrik, »Sprint Planning« Speed-Dating-like mit Fragen gelöchert, um sie besser kennenzulernen.

Nach dem Sprint Planning geht’s in der Rubrik »Daily Scrum« dann ans Eingemachte. Das Daily Scrum ist eine der zentralen Praktiken des agilen Arbeitens und damit auch Herzstück des Digital.Business.Talk.

Hier lernt ihr ganz easy, wie digitale Themen funktionieren. Und zwar so easy, dass es auch Menschen verstehen, die nicht im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind. Bedeutet also: kein Buzzword-Bingo!

Mit einer ausgefallenen Analogie lernt ihr, was Personalisierung ist. Spoiler Alert: Sarah nimmt euch dafür mit in die Backstube.

Mit Personalisierung Conversions und Kundenbeziehungen boosten

Bei der Personalisierung gilt das Motto: kleine Brötchen backen – um in der Analogie von Sarahs Beispiel zu bleiben. Im Podcast sprechen wir also darüber, wie ihr Personalisierungsprozesse schrittweise in eurem Unternehmen etabliert.

Für individuelle Kundenangebote braucht ihr zunächst valide Daten aus den Customer Journeys – aka Kaufhistorie, Warenkörbe und Kontaktpunkte. Diese zeigen euch, wo und wie genau ihr eure Zielgruppe abholt. Und vor allem auch, wie ihr sie während und auch nach dem Kauf begleiten könnt. Im Podcast hört ihr, welche Fragen ihr euch stellen müsst, um so ein passendes Kundenangebot zu schustern.

Digital Marketing Consultant Sarah gibt euch außerdem wertvolle Tipps aus der Praxis, damit eure Personalisierungsprojekte zum Erfolg werden. Eines können wir schon mal verraten: Kluges Datenmanagement ist Trumpf. Ihr erfahrt, wie ihr relevante Daten erhebt, aufbereitet und geschickt einsetzt. Sarah enthüllt auch einige Kniffe, um die Qualität eurer Daten hochzuhalten und erklärt, warum regelmäßige Datenchecks von Bedeutung sind.

Ihr bekommt Business-Mehrwerte komprimiert an die Hand. Dafür geht’s im Grand Finale des Digital.Business.Talk. in agiler Manier in die »Retrospektive«. Hier nehmen wir das Thema für euch noch einmal ordentlich unter die Lupe. Ihr bekommt geballtes Know-how in kompakter Form serviert und könnt Personalisierung für euch nutzen wie echte Profis.

Der Digital.Business.Talk. ist ab sofort bei den Streaming-Anbietern Spotify, Apple Podcast und Soundcloud verfügbar.

Die Folgen des Digital.Business.Talk. sind so snackable, dass ihr sie perfekt in eure Mittagspause einbauen oder während eures Arbeitswegs genießen könnt. Also schnappt euch eure Kopfhörer und los geht’s.

Personalisierung Deep Dive live on Stage: Jetzt kostenfrei anmelden!

Steigt nach der Podcast-Folge noch tiefer ins Thema Personalisierung ein. Wir haben genau das Richtige für euch:

Was? Die Personalisierungsstrategie von Schraubenhersteller SPAX – live on Stage

Wo? Auf der Messe »digitalBAU« in München

Wann? Vom 04. bis 06. Juli 2023

Mit Wem? Echten Personalisierungs-Pros

Und außerdem? Euer persönlicher Beratungstermin!

Nutzt die Chance und staubt im Einzelgespräch wertvolle Tipps von Expertinnen und Experten ab. Zum Anmeldeformular und allen weiteren Informationen geht’s hier lang.

Übrigens: es gibt noch weiterführenden Lesestoff im Whitepaper »Data-driven Marketing – Datengrundlage statt Bauchgefühl« Darin erfahrt ihr, wie ihr mit datenbasierten Entscheidungen eure personalisierten Angebote verfeinern könnt und, wie ihr die Erfahrung eurer Nutzer optimiert.

Füllt das Formular aus und ergattert eure Ausgabe des Whitepapers – kostenfrei und direkt in eurer Postfach.