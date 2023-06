Ob süße Tiervideos, Menschen mit Talenten, Naturwunder oder skurriler Content: Auf TikTok gibt es alles. Und die Trends werden ständig wieder aufgegriffen und neu interpretiert. Wirklich in Erinnerung bleiben uns aber die Videos, die erfrischend neu sind, überraschen, unterhalten und bewegen.

Das Altenheim Stella Vitalis macht vor, wie es geht. Mit seinem Account krassaltenheim hat es viele Seniorinnen und Senioren über Nacht berühmt gemacht. TikTok ist nichts für ältere Menschen? Stimmt nicht! Diese Videos beweisen, dass sie die TikTok-Stars schlechthin sind.

Der Pflegenotstand ist bereits seit Jahren Realität. In vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen herrscht akuter Personalmangel. Bis 2030 werden zusätzlich 300.000 Pflegefachkräfte benötigt. Besonders betroffen ist die Altenpflege – ohne Aussicht auf Besserung. Die Arbeitsbedingungen und Entlohnung sind unattraktiv, und viele Fachkräfte wechseln den Beruf.

Auch Stella Vitalis sah sich vor diesem akuten Problem und entschied sich für die Zusammenarbeit mit der TikTok-Agentur Virral. Inzwischen nutzt das Altersheim den Kanal als effektives Werkzeug zur Personalgewinnung. Ziel ist nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern auch engagierte Pflegekräfte zu gewinnen, die von der positiven Atmosphäre des Altenheims angezogen werden.

Und das Experiment ging auf: Bereits 80 Bewerbungen gingen innerhalb von 24 Stunden nach dem Start des Kanals ein (SocialHub).

TikToks fürs Herz und für die Lachmuskeln: Virale Hits von krassaltenheim

Alter ist nur eine Zahl: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stella Vitalis zeigen am liebsten mit witzigen TikToks ihren Alltag im Altenheim. Dabei nehmen sie nicht nur sich selber auf die Schippe, sondern auch die junge TikTok-Generation. Sie ziehen Parallelen zum Teenager-Alltag und imitieren das jugendliche Wording. Während Teenager sich zum Beispiel mit ihren Eltern rumärgern, legen sich Seniorinnen und Senioren eben mit der Pflegekraft an. Und genau diese Analogien kommen bestens an.

Es folgen ein paar Sketche, die millionenfach aufgerufen wurden und aus gewöhnlichen Seniorinnen und Senioren wahre Stars gemacht haben:

1) Walter, komm online! (10,7 Mio. Aufrufe)

Pubertät gibt es nicht nur bei Teenagern: Karin findet es gar nicht gut, dass die Pflegerin sich so verhält wie ihre Mutter. Fühlen wir.

Quelle: TikTok

2) Frau Sommer hat mehr drip als wir! (5,9 Mio. Aufrufe)

And the Beat goes on: Feiern ist was für junge Menschen? Von wegen! Diese ältere Dame macht ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern richtige Konkurrenz.

Quelle: TikTok

3) Die Zeit als Rentner wird wild (5,1 Mio. Aufrufe)

Stellt euch vor, eure Oma schreibt euch Nachrichten wie »Was geeeht mädels, bock auf shishbar?« oder »Was sagt ihr zu meinem neuen Outfit? Damit klär ich den Herbert«. Mehr müssen wir nicht dazu kommentieren.

Quelle: TikTok

4) Mein Löwe, mein Bär, mein Koch (4 Mio. Aufrufe)

Hier haben wir das außergewöhnliche Vergnügen, zwei älteren Menschen beim Date zu beobachten. Themen sind unter anderem GTA, Fortnite und das Chillen im Battlebus. Ganz normales Date unter Oldies also.

Quelle: TikTok

5) Wollen wir Fortnite spielen? (3,3 Mio. Aufrufe)

Kennen wir doch auch aus dem Krankenhaus, wenn die Schwester sagt: »Bitte nur im Notfall klingeln.« Dieser Clip beweist, dass diese Anweisung viel Interpretationsspielraum bietet.

Quelle: TikTok

Trends kennen kein Alter: Bleibt wie das Altenheim am Puls der Zeit!

Die Videos beweisen: Diese Seniorinnen und Senioren sind echte Trendsetter! Sie zeigen, dass auch im Alter noch Platz für Spaß, Kreativität und Gemeinschaft ist. Durch die Einbindung von TikTok haben sie nicht nur die Generation Z erreicht. Sie zeigen auch, dass Altenpflege mehr sein kann als nur Pflichterfüllung und mürrische alte Menschen. Hier geht es um Zwischenmenschlichkeit und darum, dass das Leben im Rentenalter noch lange nicht vorbei ist. Und diese positive Einstellung sorgte für einen rasanten Personalzuwachs, denn wer will nicht mit so coolen Menschen arbeiten?

Diese bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zeigt: Innovation und Kreativität transformieren die Branche und lassen sie wachsen. Nehmt euch ein Beispiel, indem ihr digitale Trends nutzt, die eure Zielgruppe begeistern!