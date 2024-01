Happy Birthday Handelskraft – Young and Sweet, only 17!

Kaum zu glauben. Unser Blog steht kurz vor der Volljährigkeit. Seit 17 Jahren – eine ganze Jugend lang – analysieren wir für euch die neusten Trends im Digital Business, teilen Erfahrungen von Digitalexpertinnen und -experten und feiern gemeinsam Erfolge von Kunden, Partnern und von uns. Und diese können sich durchaus sehen lassen!

Wer kann schon mit 17 behaupten, mehrere Awards gewonnen, elf Bücher veröffentlicht und eine jährliche Konferenz für Macherinnen und Macher des E-Business ins Leben gerufen zu haben?

Richtig das Handelskraft-Team! Allerdings nur dank euch! Denn ihr motiviert, inspiriert und challenged uns. Danke, dass ihr stets offen für neue Trends seid, eure Expertise mit uns teilt und uns auf allen Kanälen fleißig unterstützt.

Lasst uns gemeinsam zurückblicken auf ein Handelskraft-Jahr mit spannenden Themen, vielversprechenden Entwicklungen und inspirierenden Menschen!

D as Handelskraft-Jahr im Rück blick

Es war ein Jahr der Superlative. 2023 haben wir uns zum Ziel gesetzt euch digitale Trends, Analysen und Klartext auf verschiedenen Kanälen, in kreativen Formaten und übersichtlich aufzubereiten.

Einer geht noch

Wie es sich für einen Teenie gehört, ist Handelskraft daher natürlich gleich auf mehreren Social Media Kanälen unterwegs. Im neuen Jahr kam noch einer dazu. Neben Facebook, X, LinkedIn und Instagram bekommt ihr jetzt auch auf TikTok Einblicke in unseren Agenturalltag, Digital Business Trends und Branchenevents.

Da ist also für alle etwas dabei:

@dotsource_de #fyp #infotainment #digitalisierung #digitalebarrierefreiheit ♬ Lazy Sunday – Tismé #Barrierefreiheit in sämtlichen Bereichen des alltäglichen Lebens wird nicht nur von Betroffenen gefordert, sondern wird zunehmend zur Pflicht. Auch bei der Gestaltung und Umsetzung digitaler Angebote ist das Thema präsent. Eine längst überfällige Entwicklung, von der Unternehmen doppelt profitieren können. Neben Menschen, mit einer Beeinträchtigung hat die barrierefreie Gestaltung von digitalen Systemen, genauso positive Effekte für alle anderen User. Es wird nämlich die allgemeine #Usability und somit die #UserExperience verbessert. Wer seinen Internettauftritt in Zukunft barrierefrei umsetzen muss, was das bedeutet und worauf ihr bei der Umsetzung achten müsst, erfahrt ihr auf unserem Handelskraft Blog 🚀 #fy

Am digitalen Horizont geht’s weiter

Was gut ist, bleibt bestehen. Oder es wird noch besser. So auch das Handelskraft Trendbuch, das 2023 bereits zum 11. Mal Businesstrends umfassend analysiert hat. Unter dem Motto »Digitaler Horizont« liefert das Trendbuch erfolgreiche Praxisbeispiele und gibt konkrete Tipps für die Umsetzung eigener Digitalprojekte.

Diese tolle Zusammenarbeit vom Content- und Design-Team wurde gleich doppelt belohnt: Das Trendbuch wurde mit dem Deutsche Agenturpreis 2023 in der Kategorie »B2B Content Marketing« und dem German Marketing Award 2023 in der Kategorie »Grafikdesign (Broschüre)« ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

Konferenz mit Wow-Eff e kt

Auch die inzwischen 8. Handelskraft Konferenz, die nach drei Pandemie-Jahren endlich wieder live im Kunstkraftwerk Leipzig stattfinden konnte, war ein voller Erfolg. Die 138 Live-Teilnehmenden konnten sich in acht spannenden Praxisvorträgen neue Anregungen für ihr Business holen. Außerdem gab es in vier Expertenworkshops und weiteren Netzwerkangeboten die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen, Fragen zu stellen und Projekte zu diskutieren.

Begleitet wurde die Konferenz von unserem Moderationsduo Franzi Kunz und Stefan Renz. Erstmalig gemeinsam auf der Live-Bühne waren sie nicht nur mit Charme, sondern auch mit fachlicher Expertise ein absolutes Highlight der Konferenz. Deswegen freuen wir uns sehr darauf, dass sie dieses Jahr wieder am Start sind!

Neue Lad y s für noch mehr Digitalexpertise

Auch für unseren Podcast gab es eine neue Moderatorin. So überzeugt der Digital.Business.Talk. seit Juni nicht nur mit einem modernisierten Design, sondern auch mit einer neuen Stimme. Sei dem Relaunch veröffentlichte Stephi bereits acht Folgen mit Expertinnen und Experten zu Themen wie Personalisierung, Digital Experience Plattform, Cloudintegration.

Außerdem zählt Stephi gemeinsam mit unserer Social-Media-Managerin Huong seit Oktober zum Blogteam. Ein herzliches Willkommen, liebe Ladys, auch nochmal an dieser Stelle!

Handelskraft Blog strukturiert und international

Mit neuer Ladyspower konnten wir außerdem den Blog umstrukturieren, damit ihr noch besser findet, wonach ihr sucht. In den vier übergeordneten Kategorien: E-Commerce, Digital Strategy, Customer Experience und News könnt ihr euch über verschiedene Systeme, agile Methoden, vielversprechende Gestaltungskonzepte und skurrile Tech-Trends auf dem Laufenden halten. Ganze 154 Artikel wurden veröffentlicht. Dabei zeigt unsere Top 5 der meist-gelesenen Handelskraft Artikel, dass euch das Thema KI ganz besonders interessiert.

Das waren die Top 5 Handelskraft Artikel aus 2023:

Eine Entwicklung, die uns aber ganz besonders am Herzen liegt, ist der Ausbau unseres englischsprachigen Blogs Handelskraft.com. Schließlich wollen wir unsere Expertise auch mit unseren internationalen Leserinnen und Lesern teilen. Und so wurden im letzten Jahr weitere 36 englischsprachige Artikel veröffentlicht.

Nicht ein, sondern zwei Webinar-Marathons

Auch in unseren Webinaren waren die Chancen und Risiken von KI das Thema schlechthin. Insgesamt zehn Webinare gab es 2023, die die Einsatzmöglichkeiten von KI in verschiedenen Unternehmensbereichen thematisierten, darunter Datenanalyse, Content Management und User Research.

Zum Jahresabschluss haben wir in acht Trend-Webinaren einen Ausblick in das kommende Geschäftsjahr sowie konkrete Empfehlungen für die Umsetzung eurer Business-Ziele gegeben. Unsere Expertinnen und Experten haben praxisnahe Tipps geteilt, mit denen ihr Kennzahlen sinnvoll festlegt, Daten effizient nutzt und Kommunikationskonzepte zielgruppengerecht einsetzt.

Übrigens könnt ihr alle Webinare hier on-demand ansehen.

Und so geht’s 2024 weiter!

Was für ein unglaubliches Jahr! Nein, was für unfassbare 17 Jahre!

Wir sind dankbar für alles, was wir in dieser Zeit erreicht und gemeinsam mit euch erlebt haben. Im Handelskraft Trendbuch und auf der Konferenz im März dreht sich alles darum, Veränderungen als Chancen anzusehen und sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Daher wollen auch wir uns diese Vision auf die Fahne schreiben und unseren Blog 2024 sowohl inhaltlich als auch optisch etwas verändern. Ihr dürft also gespannt sein!

Ebenso gespannt wie eben auf das neue Trendbuch und die Handelskraft Konferenz am 06. und 07. März in Leipzig. Lasst euch zu neuen digitalen Projekten in 2024 inspirieren und sichert euch bis zum 26. Januar euer Early-Bird-Ticket!